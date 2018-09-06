6 сентября 2018 года состоялась пресс-конференция Сбербанка и американского акселератора 500 Startups, посвященная запуску совместного проекта. Основатели готовы предоставить каждому подходящему стартапу конвертируемый займ (не инвестиции) на сумму до 10 млн. рублей. Претенденты должны иметь MVP (минимально жизнеспособный продукт) и первых клиентов. В обмен на 10 млн рублей Сбербанк претендует на 6−10% компании. Всего банк и 500 Startups отберут 25 команд, 7 из них попадут в так называемую «финальную стадию».

Отбор будет производиться среди стартапов относящихся к e-commerce, e-health, Lifestyle, облачных b2b сервисов, AdTech и предиктивных технологий, приём заявок будет проходить до 6 октября 2018-го года. Часть лучших команд после завершения акселерационной программы в России, отправят в феврале 19-го года искать следующий раунд в США.

Впервые американские 500 Startups пришли в Россию в 2015 году, запуск выглядел как шаг «против политической ситуации», начинался период антироссийских санкций. К 2017-му американцы передумали открывать фонд в России, из-за тех же политических проблем в американо-российских отношениях.

В пресс-конференции сегодня приняли участие: