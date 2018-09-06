«Яндекс» дал гостям Московского международного автомобильного салона уникальную возможность прокатиться на самоуправляемых беспилотных автомобилях, которые разрабатывают в Яндекс.Такси. Как можно увидеть в съёмках с тестовой площадки — российские ПДД для дорог общего пользования не соблюдаются. Операторов, которые смогли бы перехватить управление в критической ситуации, за рулём машин «Яндекса» нет, однако и машины ездят не по российским улицам или дорогам, а внутри тестовой зоны.
«Посетители Московского международного автосалона могли прокатиться на беспилотных автомобилях Яндекс.Такси. За пять дней четыре беспилотника в автономном режиме, без инженера за рулём, перевезли более 2300 человек и проехали 1183 километра», — рассказал «Яндекс».
В апреле 2018 года глава ГИБДД России Михаил Черников в интервью «Коммерсанту» рассказал об ограничениях, которые накладываются на участников дорожного движения:
— Компания «Яндекс» не так давно проводила тесты своей беспилотной машины в Хамовниках, в Москве, после этого выложено видео из салона. Но ведь российское законодательство вождение машины без водителя не разрешает. Они ничего не нарушили случайно?
— Компания официально обращалась за разрешением в УГИБДД по Москве, но Коваленко Виктор Васильевич (начальник управления.— «Ъ») не разрешил: был дан категорический отказ, потому что сегодня большой риск выпускать такие машины на улицы. Есть площадки, полигоны, закрытые участки улиц — пожалуйста, можете тестировать, до тех пор пока не появятся результаты, что все безопасно и машину можно выпускать в движение.
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