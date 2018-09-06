«Яндекс» дал гостям Московского международного автомобильного салона уникальную возможность прокатиться на самоуправляемых беспилотных автомобилях, которые разрабатывают в Яндекс.Такси. Как можно увидеть в съёмках с тестовой площадки — российские ПДД для дорог общего пользования не соблюдаются. Операторов, которые смогли бы перехватить управление в критической ситуации, за рулём машин «Яндекса» нет, однако и машины ездят не по российским улицам или дорогам, а внутри тестовой зоны.

«Посетители Московского международного автосалона могли прокатиться на беспилотных автомобилях Яндекс.Такси. За пять дней четыре беспилотника в автономном режиме, без инженера за рулём, перевезли более 2300 человек и проехали 1183 километра», — рассказал «Яндекс».

В апреле 2018 года глава ГИБДД России Михаил Черников в интервью «Коммерсанту» рассказал об ограничениях, которые накладываются на участников дорожного движения: