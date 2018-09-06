«Яндекс» рассказал «Ведомостям» о планирующейся реактивации проекта uslugi.yandex.ru и master.yandex.ru, где будут представлены частные специалисты занимающиеся предоставлением услуг для населения и корпоративных клиентов. Для заказчиков проект планируется открыть в октябре, сейчас идёт поиск специалистов.

Изначально под названием «Услуги» с 2010 года работал не взлетевший подбор финансовых услуг, который был закрыт в 2014-м году. Вероятнее всего, в «Яндексе» рассматривали финансовый сектор как достаточно жирный для того, чтобы обеспечить достаточный драйв для нового сервиса, однако 2014-й год внёс в эти надежды существенные коррективы. Проект Яндекс.Мастер, запущенный в 2014-м и закрытый в 2015-м году стал жертвой попыток унифицировать неунифицируемое: «Яндекс» до конца пытался определять стоимость оказанных услуг и быть посредником между клиентом и исполнителем, что в итоге не удалось.

В «Услугах» образца 2018-го года финансовым услугам внимание практически не уделяется, зато есть ремонт квартир и машин, починка бытовой техники, компьютерная помощь, юридические услуги, уход за животным и другие. При этом, в отличие от «Мастера», компания не будет глубоко влезать в отношения клиента и заказчика, ограничившись выставлением рейтинга исполнителю и, скорее всего, взиманием платы с исполнителя за присутствие на «Услугах» (на сейчас декларируется бесплатность проекта для всех сторон, но вряд ли эта бесплатность будет постоянным явлением).

Интересно, что за годы попыток «Яндекса» создать свою платформу для частных услуг, разнообразные маркетплейсы для поиска исполнителей не просто появились на рынке, но и вполне смогли отстроиться друг от друга по своим нишам. Profi.ru и Remontnik.ru занимаются поиском специалистов по строительству и ремонту, YouDo освоил широкий спектр помощников и отстроил систему их аттестации, «Чудо техники» пытается захватить нишу ремонта техники и компьютерной помощи, Skyeng создал свою систему передачи знаний от репетиторов к учащимся.

По сути, в ближайшие годы «Яндексу» придётся вырабатывать и восстанавливать компетенции в том, как наиболее аддиктивным для пользователей способом связывать исполнителей и заказчиков достаточно разношёрстных по своему составу и стоимости услуг. Объём ресурсов, который на это потребуется, пока сложно оценить, скорее всего именно из-за этого «Услуги» ещё не обособлены от большого «Яндекса», а будут работать от основного российского юрлица.