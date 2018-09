Ростелеком предложил абонентам тарифный план «Облачный», его особенностью стало встроенное предложение Яндекса. Поисковик готов ежемесячно добавлять пользователям «Облачного» тарифа по 1 Тб на Яндекс.Диске. Так за год абонент получит диск в 12 Тб. Абонентская плата (в зависимости от региона) составит от 850 ₽/месяц, скорость подключения до 250 Мбит/с, платить за использование Яндекс.Диска Про (функционально расширенная версия обычного «Диска») абоненту не требуется. Непосредственная и самостоятельная покупка дисковых объёмов в Яндекс.Диске обошлась бы абоненту в 200 ₽/месяц за каждый гигабайт либо в 167 ₽/месяц за гигабайт при внесении авансовой платы за полный год. Ростелеком с 2016-го года платит партнёрам за совместные программы, которые помогают оператору сохранять лояльность своих абонентов или привлекают новых клиентов — однако в прошлом оператор фокусировался на любителях компьютерных игр. Сегодняшнее партнёрство с «Диском» одновременно повышает лояльность абонентов Ростелекома и к Яндексу (бросить многотерабайтное хранилище жалко). При отключении тарифа объём «Диска» уменьшится до первоначального размера. Файлы будет предложено скачать на компьютер. Подписка на «Диск Про» действовать перестаёт.

Вице-президент по работе с массовым сегментом «Ростелекома» Диана Самошкина и глава Яндекс.Диска Владимир Русинов единодушно назвали бесконечным или почти бесконечным объём предоставляемых по тарифу «Облачный» хранилищ.

В 2016-м «Ростелеком» выделил до миллиарда рублей на привлечение фанатов игры World of Tanks компании Wargaming, совместный тариф партнёры назвали «Игровым». В его рамках абоненты получили эксклюзивные танки, недоступные другим игрокам. Позднее в «Игровой» включили World of Warships, бонусы игрового сервиса 4game для игроков в Blade and Soul, Lineage 2 и Point Blank, а так же эксклюзивное оружие и бонусы в игровой валюте для игроков в шутер Warface. В 2016-м году главный операционный продюсер Wargaming Антон Панков рассчитывал, что предложением заинтересуются не менее 1 млн абонентов, значит за каждого игрока Wargaming получил бы от «Ростелекома» больше 1000 рублей. Премиум-аккаунт в играх предоставляется на время пользования «Игровым» тарифом, и отключается после отключения от оператора или просто смены тарифа.