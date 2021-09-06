В пятницу третьего сентября арбитражные суды Москвы вынесли определения, в которых Google и Яндексу запрещается использовать умное голосование как ключевое слово. Поиски Рамблера и MRG, а также Bing и DuckDuckGo, могут пока делать с умным голосованием что захотят.

«Запретить оператору поисковой системы компании Google, LLC использовать обозначение „Умное голосование“ в поисковой выдаче принадлежащей ей поисковой системе в качестве одного из ключевых слов поиска»

Судьи Крикунова и Козленкова успели принять это решение за три дня с момента регистрации исков первого сентября. Словосочетание «умное голосование» «сходно до степени смешения» с товарным знаком, зарегистрированным ООО «Вулинтертрейд». Заявку на регистрацию компания подала 29 июня этого года.

Компания «Вулинтертрейд» зарегистрирована в 2017 году в Невинномысске на улице Революционной. Учредителем компании выступает Асият Магомедова, пост генерального директора занимает Даниял Умаров. Фирма занимается заготовкой, хранением и реализацией «шерсти овечьей немытой» в Ставропольском крае и Республике Калмыкия. По данным базы данных юрлиц «Контур.Фокус», всего в компании работает три человека.

Суд по поводу наличия в поисковой выдаче торговой марки «умного голосования» начнется в ноябре, а принятые 3 сентября определения стали результатом ходатайства торговцев шерстью об обеспечительной мере, такие решения могут приниматься срочно и без судебного заседания.

Судьи объясняют свое решение тем, что без этой обеспечительной меры станет затруднённым или невозможным исполнение решения суда по торговой марке, когда он состоится, а истцу без обеспечительных мер окажется нанесён значительный ущерб.

Эксперт «Коммерсанта» считает, что после выборов 19 сентября суды откажут в иске и отменят обеспечительную меру.

В июне 2021 года Роскомнадзор обратился к Google с просьбой прекратить техническую поддержку сайта проекта УГ, ссылаясь на нарушения закона о персональных данных. В середине августа Армавирский городской суд Краснодарского края оштрафовал активиста Сергея Соломахина за «приобретение в целях сбыта символики экстремистской организации» (ч. 2 ст. 20.3 КоАП). Экстремистскими материалами суд признал листовки УГ, связав проект с ранее запрещенными структурами Алексея Навального. В прошедший четверг суд Ростова-на-Дону арестовал на пять суток за пропаганду экстремистской символики активистку «Яблока» Беллу Насибян: она разместила в соцсетях видео, на котором видно логотип УГ. Впоследствии арест был заменен штрафом.

Пока обеспечительная мера привела к тому, что выдача Google по запросу «умное голосование» заполнена новостью о ней (в Яндексе в топе несколько постов с критикой УГ), а популярность самого запроса по данным Google Trends резко увеличилась.