По данным «Контур-фокуса» и «открытых источников» в Smart Ranking составили рейтинг российских EdTech-компаний. В него не включали «международные проекты, проекты государственных организаций и вузов, компании, для которых EdTech является прикладной деятельностью, например, курсы трейдеров при финансовых организациях; платформы, оказывающие услуги по написанию дипломов, курсовых и т. д. » Участников отранжировали по выручке за второй квартал 2021 года и посмотрели на рост относительно второго квартала 2020 года.

Первым в рейтинге оказался «Like Центр» с выручкой в размере 1,754 млрд за второй квартал 2021 года. За аналогичный квартал прошлого года компания заработала чуть меньше 300 млн, показав рост этого показателя в почти 500%. SkillBox нарастила выручку в два раза, с 720 млн до 1,5 млрд. Яндекс.Практикум оказался на 8 месте с 630 млн рублей за второй квартал и ростом в 117%.

«Только за второй квартал 2021 года наши образовательные программы и мероприятия привлекли 91,4 тыс. новых учеников», — говорит Василий Алексеев, генеральный директор «Like Центра». Аномальные всплески по объему продаж связаны с несколькими факторами. Например, в июне прошел запуск реалити-проекта «Внутренняя кухня», в котором более 40 тыс. предпринимателей следили за жизнью «Like Центра» в закрытом инстаграм-аккаунте, — проект привлек новых студентов. По словам основателя компании Аяза Шабутдинова, в планах до конца года — закрытие крупного раунда инвестиций, а на 2023−24 годы запланирован выход на IPO.

Составители рейтинга отмечают, что лидерство «Like Центра» можно считать техническим: Skyeng выделила из себя «онлайн-университет навыков и профессий» SkyPro и детское образование Skysmart. Все три проекта заработали больше двух миллиардов рублей. В Smart Ranking считают, что рынок «консолидируется между двумя игроками» (Яндексом и MRG). Опрошенные эксперты согласны, что мелкие игроки будут сходить с дистанции.