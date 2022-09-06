В ответ на жалобу неравнодушного гражданина Управление ФАС по Калиниградской области отказалось возбуждать дело против компании, указавшей в своей рекламе на биллборде адрес страницы в запрещённой в России Instagram. Ведомство постановило, что упоминание аккаунта бизнеса в соцсети не является рекламой соцсети, а является рекламой бизнеса. Более того, в отличие от самих принадлежащих Meta соцсетей, их товарные знаки не признаны экстремистскими, поэтому размещать ссылки на FB и IG в рекламных материалах можно.

Правда, заключение ФАС касается только нарушения Закона о рекламе и не означает, что у других ведомств не могут возникнуть вопросы к упоминанию аккаунтов в запрещённых соцсетях:

Интересно, что своим решением ФАС порекламировала бизнес, совершенно не относящийся к делу. В документе указывается имя аккаунта plastic_sentr. Он принадлежит барнаульской компании, торгующей разными товарами из пластика. Тогда как неравнодушный гражданин жаловался на рекламу калининградского "Центра пластической хирургии" с аккаунтом plastik_centr. Кроме того, решение регионального управления ФАС может быть оспорено и не имеет силы закона или подзаконного акта.

После запрета соцсетей Цукерберга в России крупные ритейлеры "Ашан" и FixPrice (предположительно, не только они) разместили в магазинах таблички с заявлением о том, что больше не используют аккаунты в этих соцсетях, а если раньше и использовали, то не для пропаганды и пока было можно.

По решению Роскомнадзора FB и IG заблокировали в России 14 марта 2022 года. При этом принадлежащий той же Meta мессенджер WhatsApp остался разрешён, так как РКН считает его средством общения, а не распространения информации. Российский екоммерс попытался помочь российскому малому бизнесу пережить эту потерю: Avito, DeliveryClub.