С начала 2022 г. количество вакансий в сфере информационных технологий упало на четверть, сообщили представители HeadHunter. Если в январе 2022 г. число предложений составляло 114,6 тыс., то в августе упало до 85,2 тыс. Больше всего вакансий же было в феврале 2022 г. – 126,9 тыс. Падение числа ИТ-вакансий начали фиксировать уже в начале апреля 2022 г. На фоне падения интереса работодателей к ИТ-специалистам лавинообразно начало расти число резюме. В январе 2022 г. на площадке работу искали 211,1 тыс. ИТ-специалистов, а в августе – уже 327 тыс. Рост составил 55%, в то время как за аналогичный период 2021 г. такого дисбаланса не отмечалось – и количество соискателей выросло лишь на 12%.

Главный эксперт по рынку труда HeadHunter Наталья Данина говорит, что выросло, в первую очередь, количество кандидатов на младшие позиции – работу сейчас активно ищут люди, прошедшие обучение на популярных онлайн-курсах. Объясняется рост резюме и тем, что специалисты разыскивают компании, устойчивые к санкционным рискам. Генеральный директор группы «Эдит про» Дмитрий Кичко уточнил, что интерес работодателей не падает, однако многие потребности закрыли специалистами, которые освободились после ухода зарубежных компаний. «Рост резюме связан, в основном, с ростом популярности ИТ-специальностей и переквалификацией представителей других профессий, – добавил эксперт. –Обычно большую часть резюме выкладывают выпускники онлайн-курсов, которые на деле не имеют нужных компетенций и опыта. Поэтому этот рост резюме не покрывает кадровый голод на качественных компетентных специалистов».