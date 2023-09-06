Немецкий поставщик промышленного софта SAP уведомил партнеров и клиентов о прекращении поддержки своих решений в России. SAP официально объявил об уходе с российского и белорусского рынков еще в марте 2022 года. В июне сообщил о реструктуризации офисов и переводе сотрудников в страны СНГ: Армению, Азербайджан, Грузию, Казахстан и другие. Однако компания сохранила поддержку существующих клиентов. По состоянию на начало 2022 года SAP был одним из крупнейших поставщиков промышленного специализированного софта на российском рынке с долей до 60%. Выручка ООО САП СНГ, согласно последней опубликованной отчетности от 2020 года, составляла 35,8 млрд руб.

В декабре 2022 года бывшие сотрудники российского офиса SAP учредили ООО «Лаб СП», которое занимается поддержкой продуктов SAP, а также разрабатывает собственный софт. «Мы полностью готовы к тому, чтобы поддерживать российских клиентов»,— заявил гендиректор «Лаб СП» Павел Деверилин. По его словам, компания организована из сотрудников, которые «десятилетиями занимались поддержкой продукции SAP». Господин Деверилин подчеркнул, что сейчас с «Лаб СП» сотрудничают «десятки российских клиентов с системами SAP». Названия он не раскрыл. Одним из крупнейших клиентов SAP в России было ОАО РЖД, там использовали и решения IBM и Oracle, которые тоже покинули РФ. К концу 2022 года ОАО РЖД разработало план по замене недоступных решений на 6,4 млрд руб. Самый затратный проект оценивался в 1,84 млрд руб. и предусматривал разработку новой версии системы продажи билетов АСУ «Экспресс» к 2024 году.