Бывший заместитель гендиректора «ВКонтакте» Илья Перекопский рассказал vc.ru о своём восприятии личности Антона Розенберга. Месяц назад Розенберг сделал публичной историю увольнения из ООО «Телеграф», якобы, из-за конфликта с Николаем Дуровыми (брат основателя ВКонтакте, а позднее Telegram) по личным мотивам, не имевшим отношения к работе компании. Павел Дуров эти обвинения опроверг.

Несколько лет назад у братьев Перекопских и Павла Дурова произошёл конфликт […] Илья Перекопский напомнил: «Конфликт конфликтом, но переводить что-то в личное русло — это за пределами добра и зла. У меня тоже много фотографий, я много всего знаю о Павле и Николае, но использовать это против них в акционерном или рабочем конфликте просто немыслимо. Антон перешёл эту грань, поэтому и я позволю себе высказаться». Далее Илья Перекопский объяснил, что он считает Антон Розенберга упрямым параноиком: «вечно борющийся со всем и вся, с ним всегда было сложно договориться». «Протащил» Розенберга во «ВКонтакте» Николай Дуров. Антон получал около $15 тысяч долларов по старому курсу и бонус в районе $100−200 тысяч в год. Совокупный его доход был около $200−300 тысяч в год [значительный доход для технической позиции].

Помню, что когда я в 2012 году помогал с регистрацией ООО «Телеграф», Розенберга в новую компанию звать никто не думал, потому что даже во «ВКонтакте» его держали больше по старой дружбе. Не знаю, что поменялось в прошлом году, но видимо взяли из жалости, а затем быстро решили отыграть назад.

Перекопский сейчас независимый предприниматель, который тоже проблемно расставался с ВКонтакте. Летом 2014 года выяснилось, что Илья Перекопский (экс вице-президент VK) и его брат Игорь (когда-то финдиректор VK) подали иски к соцсети. В октябре того же года участники процесса сообщили, что братья Перекопские отзовут иски к «ВКонтакте», в которых они требовали выплатить им компенсацию в размере 32 млн рублей за досрочное увольнение (Илья Перекопский) и невыдачу трудовой книжки (Игорь Перекопский), а так же компенсируют компании ущерб, который, по мнению владельцев ВК, был связан с их личными расходами.

Летом того же 2014 года в нью-йоркском суде должен был рассматриваться иск Павла Дурова к UCP, в котором Дуров утверждал, что не позднее января 2014 г. Нефф, Перекопский, Щербович и другие партнеры UCP сговорились с целью отнять у него Telegram, используя «международные схемы вымогательства». Партнеры UCP коррумпировали Неффа и Перекопского, говорилось в иске, вынуждая их нарушить фидуциарные обязанности по отношению к Дурову.

В пункте 28 этого документа (.pdf, 3 Мб), поданного от имени Дурова, утверждается, что Павел Дуров персонально финансировал и руководил созданием ООО «Телеграф» (Россия). Именно из «Телеграф» уволен Розенберг, и именно этот иск Дурова Розенберг использовал в своей свежей записи 5 октября 2017, в которой он утверждает, что российское ООО «Телеграф» по-прежнему разрабатывает мессенджер Telegram. Гендиректор ООО «Телеграф» Александр Степанов ещё в сентябре заявил, что «Телеграф» больше не ведёт бизнеса и вся его деятельность теперь сводится только к суду с Розенбергом.