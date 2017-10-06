Разработчик и предприниматель Степан Коршаков, в 2013 победитель конкурса на разработку лучшего мессенджера для ВК, затем на разработку Telegram под Android (один из двух победителей, наряду с Николаем Кудашовым), а затем человек поработавший у Павла Дурова, записал: «Несколько приемов, которые использует Дуров, чтобы обманывать свою команду». Примечание: Коршаков был достаточно авторитетным специалистом, чтобы заинтересовать спецслужбы. Он заметил в тексте: «К слову, со мной ФСБ связывалось».

Сразу скажу, что наше с Павлом расставание произошло гармонично: мне надоело быть вторым, мне предложили уйти — я ушел. Причем, в отличие от Антона Розенберга, я ушел по собственному желанию, но все равно получил три оклада, а за месяц до ухода я получил половину обещанного бонуса в 500к за мои старания, но не достижение необходимых результатов. […]

у меня осталось ощущение что меня просто использовали и в этом тексте я постараюсь описать некоторые приемы которые Павел использует в своих манипуляциях. Это не плохо и не хорошо: это нормально. В любом коллективе необходимо так или иначе хитрить и говорить правильные слова, но Павел единственный кто оставил после себя подобное ощущение. […]

Павел, вероятно, никогда не врет, но говорит очень точными фразами, которые при первом прочтении воспринимаются не правильно. Следите за руками: «Я ни копейки не заплатил за продвижение Телеграма». Первая мысль — Телеграм растет сам.[…]

Только небольшой процент людей будет сомневаться и постфактум подумает что что-то здесь не так, это особый тип людей и их очень мало и они обычно интроверты и не делятся таким с широкой публикой. В последствии оказалось, что ему помогали (простите четких пруфоф нет и можете поливать меня в интернетиках), просто Павел за это не платил […].