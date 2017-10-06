Московский Арбитражный суд отклонил иск «ВКонтакте» к Double Data. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя Double Data, резидента «Сколково». По словам издания, дело слушалось в первой инстанции, после ряда заседаний суд принял решение полностью отклонить все требования «ВКонтакте».

В январе этого года «ВКонтакте» обратилась в суд с просьбой запретить Национальному бюро кредитных историй (НБКИ) и компании Double Data собирать данные пользователей для оценки их кредитоспособности и продажи информации банкам. 15 августа соцсеть и НБКИ заключили мировое соглашение. Рассмотрение разбирательства «ВКонтакте» с Double Data, которая занимается созданием Big Data-решений с помощью открытых данных, суд отложил на 5 октября. Согласно материалам московского Арбитражного суда, «истец представил доказательства, которые не были раскрыты».

В иске представителей ВК указано, что НБКИ предлагала кредитным организациям сервисы на основе технологий, которые были разработаны Double Data. Компания извлекала из базы данных соцсети, которая насчитывала на тот момент примерно 407 млн аккаунтов, фамилии, имена, сведения о месте работы и учебы, анкеты друзей, информацию о месте рождения, регионе проживания, фотографии, сведения о количестве посещений соцсети и типе устройства.

5 октября представитель ВК сообщил, что, судя по всему, суд не до конца разобрался в технической стороне вопроса, и они «обязательно будут разъяснять все детали».

Считаем, что возможность бесконтрольно собирать данные внутри соцсети нарушает права пользователей и компании «ВКонтакте». Наши юристы намерены обжаловать решение, мы надеемся, что вышестоящие судебные инстанции смогут принять взвешенное решение, — добавил представитель соцсети.

Управляющий партнер Центра интеллектуальной собственности «Сколково» Антон Пушков заявил, что «это очень важное для всего российского интернета решение — суд поддержал курс на свободу обмена информацией». «Если крупные агрегаторы монополизируют информацию, которая фактически им не принадлежит, это сделает невозможным развитие многие высокотехнологичных стартапов», — добавил Пушков.