Роскомнадзор создал департамент блокировки анонимайзеров и VPN


В подведомственном Роскомнадзору предприятии «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) создан департамент, изучающий возможности блокировки различных интернет-сервисов, в том числе — VPN и анонимайзеры. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на главу ведомства Александра Жарова.

Они (специалисты департамента — ред.) взаимодействуют с компаниями, которые работают в сфере информационной безопасности, отрабатывают разные сценарии поведения нарушителей и готовят соответствующие сценарии своего поведения. … Тренируются блокировать все ресурсы, которые должны быть заблокированы, если они нарушают закон, — также рассказал Жаров.

Глава ведомства отметил, что так Роскомнадзор готовится к вступлению в силу ряда новых норм о регулировании интернета — например, поправок в закон «О защите информации…», которые обязывают анонимайзеры и VPN-сервисы фильтровать трафик и не давать пользователям доступ к заблокированным в России сайтам. Жаров добавил, что если эти сервисы не выполняют требование закона, то они также должны быть заблокированы.

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