Netflix поднял цены в США на двух тарифах — с $9,99 до $10,99 за возможность смотреть фильмы на двух устройствах и с $11,99 до $13,99 за 4 подключенных устройства. Самый дешевый тариф в $7,99 остался неизменным. Прошлый раз компания поднимала цены в октябре 2015 года. Сейчас решение было обусловлено в первую очередь увеличением затрат на производство контента, на 2018 года на эти цели планируется затратить $7 млрд. Акции Netflix выросли на 4% после того, как было объявлено о росте цен.