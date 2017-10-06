5 октября Дзержинский районный суд Петербурга взыскал с совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина по договору поручительства в пользу ВТБ 652,9 млн рублей и пошлину в сумме 60 000 рублей. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу Санкт-Петербургского городского суда. Банк подал иск в июне 2017 года. Костыгин был личным поручителем по кредитному договору на 715 млн рублей, который был заключен в феврале 2016 года.

Мы, естественно, будем оспаривать решение суда — это злоупотребление правом со стороны банка, который взыскал долг с поручителя еще до того, как получил окончательное судебное решение по взысканию с «Юлмарта». Но все эти судебные процессы не отменяют диалог с кредиторами. Есть понимание, что до того, как по ним будут получены окончательные решения, мы сумеем прийти к компромиссу со всеми банками, — рассказал представитель Костыгина.