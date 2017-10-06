Временная администрация ЦБ, работающая в банке «ФК Открытие», может развернуть сделку по покупке у него группой Qiwi брендов и ПО сервисов «Точка» и «Рокетбанк», которая была заключена 5 октября. Активы могут снова выставить на продажу. Об этом сообщает «Коммерсантъ». На покупку проектов уже нашлись новые претенденты: приобретение «Точки» рассматривает «Альфа-банк», а «Рокетбанком» интересовался «Сбербанк».