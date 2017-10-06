Вчера глава Qiwi заявил о покупке «Рокетбанк» (и «Точки») у «Открытия». «И «Рокетбанк», и «Точка» с точки зрения IT и бренда сейчас принадлежат Qiwi, мы работаем с «ФК Открытие» и разговариваем с другими банками о мультибанковской модели» — заявил гендиректор и основной собственник Qiwi Сергей Солонин. В Центробанке заявили, что эта возможная сделка заключена до введения временной администрации в «ФК Открытие». При этом во время объявления о санации «Открытия» Центробанк сам считал, что «Рокетбанк» и «Точка» входят в группу банка и перечислял их среди его проектов («Открытие» купило 100% «Рокетбанка» у основателей и фонда Runa Capital в апреле 2016).

Медуза задаёт вопрос («Рокетбанк» не дал на него ответа):