ГИБДД заметило распространение колёсных средств используемых гражданами для перемещения по городу, и решило внести их в правила дорожного движения.

Ведомство определяет электросамокаты, самокаты, моноколёса, гироскутеры, скейты, ролики и другие машинки как «средства индивидуальной мобильности».

На них можно передвигаться по велодорожкам. В случае отсутствия велодорожек — по тротуарам, но не быстрее 20км/ч (стоит отметить, что средства измерения скорости движения на многих из перечисленных СИМ отсутствуют). В случае отсутствия и тротуаров — можно выехать на проезжую часть, держась как можно правее к обочине, как и велосипедистам.

Собственно, большинство владельцев СИМ, в большинстве своём так и поступает (не считая следования ограничению скорости, за которой со звериной серьёзностью никто не следит).

Существенной проблемой новая редакция правил может стать для владельцев мощных электросамокатов, которые развивают скорость 40−60 км/ч и владельцы которых предпочитают двигаться по проезжей части даже при наличии рядом тротуара: формально новая редакция ПДД такие действия запрещает.