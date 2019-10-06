В Питере бастует 40 курьеров Озона: из-за задержек зарплаты и «неправильной» оплаты бензина


40 курьеров Озона в Санкт-Петербурге не выполняют сегодня свои обязанности и участвуют в забастовке:

Требований — десяток. Задержка сентябрьской зарплаты — лишь одно из них. Курьеры просят компенсировать им деньги, потраченные на бензин в процессе доставки заказов, и привести расчет топлива к нормам, установленным законодательством; отменить понижающий коэффициент при расчете оплаты за задания, которые курьер не смог выполнить по вине третьих лиц; выдавать вместе с зарплатой расчетные листки с полной расшифровкой; учитывать и оплачивать переработку. Есть и ряд других требований.

Мария Заикина, пиар Ozon.ru, сообщила Мегаполису, что в забастовке участвует 25 человек, а не 40 (часть забастовщиков на работу в итоге вышла), всего в Питере 250 курьеров, поэтому коллапса с доставкой не ожидается, тех кому привезти товар не успеют — довезут его в ближайшие дни.

Что касается требований забастовщиков по зарплате: «Компания проверит расчеты, рассмотрит каждое обращение и готова будет устранить неточности, если они были, очень оперативно — в ближайшие два рабочих дня», а по расчёту топлива предложения забастовщиков будут рассмотрены.

Работники петербургского отделения интернет-магазина «Озон» сегодня утром прекратили работу из-за задержки зарплаты и других претензий к организации труда.Как сообщил «Мегаполису» один из забастовщиков, если в ближайшее время руководство компании не выполнит требования работников, то заказы сегодня не получит большая часть петербургских клиентов «Озона».[gallery slider="false" captions="false" stretch="false" ids="58169,58170,58171,58172,58173,58191"]Требований — десяток. Задержка сентябрьской зарплаты — лишь одно из них. Курьеры просят компенсировать им деньги, потраченные на бензин в процессе доставки заказов, и привести расчет топлива к нормам, установленным законодательством; отменить понижающий коэффициент при расчете оплаты за задания, которые курьер не смог выполнить по вине третьих лиц; выдавать вместе с зарплатой расчетные листки с полной расшифровкой; учитывать и оплачивать переработку. Есть и ряд других требований.По словам нашего собеседника, пожелавшего остаться анонимным, бастуют около 40 человек. Все они написали заявления руководству и все собрались в центральном складе «Озона» на проспекте Обуховской Обороны, 295. Протестовать они намерены до тех пор, пока руководство не выполнит все их требования без исключения.Руководитель петербургского регионального отделения «Озона» Владислав Лансбергис прокомментировать сложившуюся ситуацию отказался. «Я понятия не имею, о чем вы», — сказал он корреспонденту «Мегаполиса». Однако позже нам все же удалось получить официальный комментарий компании: Руководство «Озона» обещает уладить ситуацию с забастовкой

Выбор редакции

Добавить Нет комментариев

Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь.
Важное
Обсуждаемое