40 курьеров Озона в Санкт-Петербурге не выполняют сегодня свои обязанности и участвуют в забастовке:

Требований — десяток. Задержка сентябрьской зарплаты — лишь одно из них. Курьеры просят компенсировать им деньги, потраченные на бензин в процессе доставки заказов, и привести расчет топлива к нормам, установленным законодательством; отменить понижающий коэффициент при расчете оплаты за задания, которые курьер не смог выполнить по вине третьих лиц; выдавать вместе с зарплатой расчетные листки с полной расшифровкой; учитывать и оплачивать переработку. Есть и ряд других требований.

Мария Заикина, пиар Ozon.ru, сообщила Мегаполису, что в забастовке участвует 25 человек, а не 40 (часть забастовщиков на работу в итоге вышла), всего в Питере 250 курьеров, поэтому коллапса с доставкой не ожидается, тех кому привезти товар не успеют — довезут его в ближайшие дни.

Что касается требований забастовщиков по зарплате: «Компания проверит расчеты, рассмотрит каждое обращение и готова будет устранить неточности, если они были, очень оперативно — в ближайшие два рабочих дня», а по расчёту топлива предложения забастовщиков будут рассмотрены.