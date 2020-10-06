На сайте медиахолдинга появилась вакансия «менеджера проектов на развитие существующих и запуск новых продуктов (Web&Apps)» в команду Живого Журнала. В качестве одной из задач будущего PM указана «подготовка технических и функциональных требований к проектам: Apps & Web «. Конкретные очертания будущих проектов в вакансии отсутствуют, но менеджер получит техническую команду из 16 человек.

Новое мобильное приложение ЖЖ наверняка станет одним из приоритетных продуктов, в предыдущих версиях оно славилось не слишком удачной функциональностью и стабильной работой. В вакансии уточняется, что сейчас 60% аудитории пользуются ЖЖ с мобильных устройств. Всего у ресурса «более 40 млн уникальных посетителей в месяц на сайте». У самого популярного блогера в рейтинге Livejournal почти 60 тыс подписчиков. У лидера топа русскоязычного Инстаграма -- 21,3 млн, ВКонтакте -- 2,3 млн, Фейсбука -- 376 тыс.