Финтех-стартап «Запросто!» сообщил о продаже первых 500 телефонов с технологией Smart Collection, которая, по словам авторов, «позволяет приобрести новый смартфон, даже если у покупателя не хватает денег на покупку, а банки и МФО отказывают ему в ссуде». Технически это выглядит как ежемесячные платежи за телефон, который в это время считается арендованным. А «умный коллектор» может его заблокировать, если покупатель перестанет платить.

В 2019 году кредитные организации в России одобрили лишь 25% поданных заявок на POS-кредиты для покупки смартфона. Банки и МФО опасаются предоставлять ссуды клиентам, которые ранее допускали просрочки по выплатам долга или же имеют нестабильный доход. Мы рады представить новую технологию, которая в перспективе способна изменить рынок кредитования в России и позволит приобрести новый смартфон абсолютно всем желающим. «Запросто!» предоставляет покупателю смартфон в аренду с правом выкупа. Клиент вносит небольшую предоплату, совершает регулярные платежи, а затем гаджет переходит в собственность покупателя так же, как это происходит при рассрочке. Еженедельные платежи будут составлять от 300 руб в неделю. Если покупатель забудет произвести платеж, Smart Collection в автоматическом режиме напомнит клиенту о необходимости вернуть долг при помощи простой надписи на экране смартфона, которую невозможно удалить. В случае длительных задержек платежей смартфон может быть автоматически заблокирован.

«Объем выданных в аренду телефонов в портфеле компании с просрочкой по выплатам от трех платежей (NPL три срока +) составляет всего 8,5%. В то время как в сегменте POS-кредитования этот показатель находится на уровне 18−20%", сообщается в пресс-релизе.

«Запросто!» основал создатель CarMoney Антон Зиновьев. Собственные инвестиции сооснователей -- 10 млн рублей, летом они получили ещё 50 млн.

Уровень долговой нагрузки домохозяйств на 1 апреля 2020 года достиг исторического максимума — 10,9%, следует из обзора финансовой стабильности от Банка России. ЦБ рассчитывает показатель как процентное отношение обязательных платежей по кредитам к располагаемому доходу домохозяйства. Долговая нагрузка населения планомерно растет с середины 2017 года (примерно с 8,7%)