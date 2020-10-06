Финтех-стартап «Запросто!» сообщил о продаже первых 500 телефонов с технологией Smart Collection, которая, по словам авторов, «позволяет приобрести новый смартфон, даже если у покупателя не хватает денег на покупку, а банки и МФО отказывают ему в ссуде». Технически это выглядит как ежемесячные платежи за телефон, который в это время считается арендованным. А «умный коллектор» может его заблокировать, если покупатель перестанет платить.
В 2019 году кредитные организации в России одобрили лишь 25% поданных заявок на POS-кредиты для покупки смартфона. Банки и МФО опасаются предоставлять ссуды клиентам, которые ранее допускали просрочки по выплатам долга или же имеют нестабильный доход.
Мы рады представить новую технологию, которая в перспективе способна изменить рынок кредитования в России и позволит приобрести новый смартфон абсолютно всем желающим.
«Запросто!» предоставляет покупателю смартфон в аренду с правом выкупа. Клиент вносит небольшую предоплату, совершает регулярные платежи, а затем гаджет переходит в собственность покупателя так же, как это происходит при рассрочке. Еженедельные платежи будут составлять от 300 руб в неделю. Если покупатель забудет произвести платеж, Smart Collection в автоматическом режиме напомнит клиенту о необходимости вернуть долг при помощи простой надписи на экране смартфона, которую невозможно удалить. В случае длительных задержек платежей смартфон может быть автоматически заблокирован.
«Объем выданных в аренду телефонов в портфеле компании с просрочкой по выплатам от трех платежей (NPL три срока +) составляет всего 8,5%. В то время как в сегменте POS-кредитования этот показатель находится на уровне 18−20%", сообщается в пресс-релизе.
«Запросто!» основал создатель CarMoney Антон Зиновьев. Собственные инвестиции сооснователей -- 10 млн рублей, летом они получили ещё 50 млн.
Уровень долговой нагрузки домохозяйств на 1 апреля 2020 года достиг исторического максимума — 10,9%, следует из обзора финансовой стабильности от Банка России. ЦБ рассчитывает показатель как процентное отношение обязательных платежей по кредитам к располагаемому доходу домохозяйства. Долговая нагрузка населения планомерно растет с середины 2017 года (примерно с 8,7%)
Добавить 5 комментариев
Роем точно все еще про интернет предпринимателей?
Ребята придумали, как упросить кредитование с помощью технологий, а их в заголовке позорными ростовщиками обозвали.
Риски у этого бизнеса приличные, так как перепрошить телефон дело нехитрое.
Во времена NMT-450 такие предложения на рынке уже и бывали. Ничего сверх инновационного тут нет, во всяком случае в части бизнес-модели.
А разве не так работают большинство операторов в США? Т е когда в абон плате уже учтена стоимость телефона ?
Вам только сверхинновации подавай?
Назвался стартапом, полезай на марс?
Ребята сделали то, что должны были сделать сотовые операторы как в США, а не херней заниматься, типа собственных мессенджеров, сделали это довольно технологично.
тут не поспоришь.
Но на месте «ребят» я бы в пресс-релизе подчеркнул что-нибудь типа «в надвигающемся карантине смартфон, не самый навороченный и дорогой, становится предметом первой необходимости, особенно для какого-нибудь жестко изолированного пенсионера, чтобы заказать продукты, зайти на госуслуги и как-то с кем-то пообщаться, и вот, зашибись, за 300 рублей мы сделали».
А не как они — «эгегей, мы придумали, как дать кредит тому, кому даже МФО отказали!"
И еще там было про то, что белковые коллекторы дорого обходятся и к ним плохо относятся, а наша технология — это электронный «умный коллектор».