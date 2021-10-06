Аноним выложил на 4Chan торрент-файл 126-гигабайтного архива данных стриминговой платформы Twitch, включая её исходный код (веб-версии, мобильных клиентов), данные об используемых в разработке инструментах и данные пользователей. Код twitch.tv выложен вместе со всеми коммитами до времён начала разработки. Хакер утверждает, что это только первая порция полученных им данных, а цель атаки — заставить Twitch стать лучше и безопаснее. Сама компания уже посоветовала пользователям сменить пароли и подключить двухфакторную авторизацию.

Среди данных есть сведения о выплатах стримерам: в сентябре 2021 года больше всех — $752,467 — заработал пользователь xQc (Феликс Ленгел), значительно оторвавшись от Summit1g, который на втором месте с $362,987. Стримивший Dungeons and Dragons аккаунт CriticalRole за два года с августа 2019 по октябрь 2021 получил $9.6 млн.