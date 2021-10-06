Яндекс анонсировал новые тарифы на размещение на маркетплейсе. Продавцы, принимающие оплату только наличными, будут платить на 4% больше. В Маркете объяснили это «развитием конкуренции»: при безналичном расчёте продавцу приходится платить комиссию эквайру, его затраты выше, это сказывается на ценах, скидках и так далее. Сами продавцы предполагают, что Яндекс также желает «обеления» торговли и ликвидации разнообразных злоупотреблений наличными.
Лайв Тайпинг
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Правильный шаг, а ещё лучше вообще отключить магазины что доставляют только самостоятельно и исключительно за кеш. Такие серые поставщики ещё не редкость в разделе смартфонов.
Вам-то какая разница серый, белый, зелёный или ещё какой-то?
«Цвета» это форма извлекать прибыль из торговли. Заметьте — не за счёт потребителя.
Яндекс просто хочет зарабатывать сам.
У них политика такая, как можно больший процент отжать с торговца.
Постепенно они лезут глубже и дальше в дела предпринимателей, потому что они давно уже не «информационный» партнёр.
Они же не отключают, а просто хотят денег больше получать с тех, кто каким-то образом больше зарабатывает. И не переживайте — доведут до ума процессы внутри и отключат всех, кто торгует не через них.
Могут себе позволить, это их дело.
Но вот какое дело покупателям — не понятно.
Вне зависимости (практически) от «цвета» поставки продающая сторона отвечает по гарантийным обязательствам.
Исключение — чёрный цвет. Но это мизерный процент сделок на рынке. Это уж если вы сами ищете товар не сертифицированный и не для реализации на территории РФ.
Вы покупаете «серый» товар с завидным постоянством. Просто не знаете об этом. И что самое важное — это не имеет никакого значения для вас. Это внутренняя кухня предпринимателей.
Ну и не забывайте про цену. Она выросла, спасибо Я.Маркету. Сервис, который позволял покупать дешевле, с некоторых пор таковым не является :-)