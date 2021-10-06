Яндекс анонсировал новые тарифы на размещение на маркетплейсе. Продавцы, принимающие оплату только наличными, будут платить на 4% больше. В Маркете объяснили это «развитием конкуренции»: при безналичном расчёте продавцу приходится платить комиссию эквайру, его затраты выше, это сказывается на ценах, скидках и так далее. Сами продавцы предполагают, что Яндекс также желает «обеления» торговли и ликвидации разнообразных злоупотреблений наличными.