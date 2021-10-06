«Их практически с гарантией украдут, продадут, сольют. Давайте нам сначала объяснят, как эти данные планируется защищать, в том числе от своих сотрудников," — сказала Наталья Касперская о биометрических данных. Она призвала «не вестись на удобство» и не сдавать биометрию как минимум пока собирающая её компания не объяснит, «как эти данные планируется защищать».
При этом биометрия у человека практически не меняется всю жизнь, поэтому данные достаточно «украсть один раз». Защищаются и хранятся они так же, как данные других типов, «никаких особых способов защиты именно биометрии» нет.
— При этом мне лично непонятно, а зачем вообще нужно использование биометрии?
— Это должно упростить идентификацию пользователей.
— А зачем нужно ее упрощать? Потому что «удобно» и «круто»? Зачем разменивать безопасность на потворство лени? Неужели это так сложно — пароль набрать?
Кроме того, надо понимать, что система биометрической идентификации — это система искусственного интеллекта, у которой не бывает 100% качества. Ей всегда свойственны ошибки первого и второго рода: то есть она может распознать «неправильный» объект как правильный или не пропустить правильный объект. То есть всегда остается вероятность, что система вас не распознает или распознает вас как кого-то другого, на кого вы похожи.
Качество распознавания лиц сейчас достигает максимум 99% - обычно разработчики хвалятся показателями в районе 97−98%, при этом не объясняя, какого рода ошибки таятся в оставшихся 1−3%. А обывателю кажется, что 99% точности — это очень круто. Но что такое 99%, например, в Москве? В городе проживают или бывают днем примерно 16−18 миллионов человек, значит, с 180 тысячами лиц москвичей может произойти ошибка первого или второго рода — то есть они будут не распознаны или спутаны с кем-то еще. Если применять биометрию широко, то транзакций распознавания будут миллионы в день — на транспорте, в банках, на проходных и так далее, — то есть и ошибок будут сотни тысяч или миллионы. А нужны ли нам такие риски? Поэтому прежде, чем широко внедрять биометрию, мне кажется, нужно десять раз подумать.
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Ошибки первого рода и второго рода в нескольких предложениях?
1. Ваше лицо с вероятностью 99% процентов распознает и в 1 процентах случая ошибётся например 1 января
и т. п. вероятность 0 такой ошибки близка к нулю. и т. п. скорее всего банальные кражи личности в случае внедрения правильного системы будут сведены к нулю, не забываем, что мы имеем крипто активы сейчас, надо добавить сюдя идентификацию личности крипто паспорта, осталось добыть где нибудь бесхозную планету ;)
2. Про ошибки принять не ваше лицо за ваше, разработчики не заявляют и это не 99% из п. 1, предполагается что без специальных обманок 3д моделей
3. Логично бы сравнить с паролем, например, какова вероятность забыть пароль, какова вероятность потерять лицо, как видим 100%, человек говорит о том чего не знает и не понимает. Какова вероятность случайно ввести чужой пароль и попасть в ваш? — очевидно ноль как и в п. 2 без специальных переборов.
4. А причём тут лень или не лень? Вопрос в возможности заменить полностью одно другим, очевидно возможность есть, качество при этом скорее всего будет лучше (потребительские свойства), а вот как на это будет реагировать государство (бандиты и мошенники), когда, например, ну никак нельзя будет без вас лично не принуждая вас лично физически силой купить на вас что то, по доверенности
ps. Некоторые недалёкие люди, думают, что если на вашем айфоне, стоит защита от перебора, то пароль нельзя перебрать, в общем случае ваш айфон можно полностью клонировать до бита в каждой ячейки памяти, более того клонировать его можно в виртуальном эмуляторе и вот его уже перебирать спокойно, в случае если пароль сложный и он кодирует информацию успеха вы не добьётесь даже таким изощрённым способом; в случае обычного пина вы телефон легко откроете, лучше ли при этом распознавание лица — сетчатки, сложный вопрос, скорее всего да.
А может и нет :) Игорёк Игорёк приди (зовёт деда Игорька)
Чё нада