Касперская призвала не сдавать биометрию: она не нужна, и её украдут


«Их практически с гарантией украдут, продадут, сольют. Давайте нам сначала объяснят, как эти данные планируется защищать, в том числе от своих сотрудников," — сказала Наталья Касперская о биометрических данных. Она призвала «не вестись на удобство» и не сдавать биометрию как минимум пока собирающая её компания не объяснит, «как эти данные планируется защищать».

При этом биометрия у человека практически не меняется всю жизнь, поэтому данные достаточно «украсть один раз». Защищаются и хранятся они так же, как данные других типов, «никаких особых способов защиты именно биометрии» нет.

— При этом мне лично непонятно, а зачем вообще нужно использование биометрии?
 — Это должно упростить идентификацию пользователей.
— А зачем нужно ее упрощать? Потому что «удобно» и «круто»? Зачем разменивать безопасность на потворство лени? Неужели это так сложно — пароль набрать?
Кроме того, надо понимать, что система биометрической идентификации — это система искусственного интеллекта, у которой не бывает 100% качества. Ей всегда свойственны ошибки первого и второго рода: то есть она может распознать «неправильный» объект как правильный или не пропустить правильный объект. То есть всегда остается вероятность, что система вас не распознает или распознает вас как кого-то другого, на кого вы похожи.
Качество распознавания лиц сейчас достигает максимум 99% - обычно разработчики хвалятся показателями в районе 97−98%, при этом не объясняя, какого рода ошибки таятся в оставшихся 1−3%. А обывателю кажется, что 99% точности — это очень круто. Но что такое 99%, например, в Москве? В городе проживают или бывают днем примерно 16−18 миллионов человек, значит, с 180 тысячами лиц москвичей может произойти ошибка первого или второго рода — то есть они будут не распознаны или спутаны с кем-то еще. Если применять биометрию широко, то транзакций распознавания будут миллионы в день — на транспорте, в банках, на проходных и так далее, — то есть и ошибок будут сотни тысяч или миллионы. А нужны ли нам такие риски? Поэтому прежде, чем широко внедрять биометрию, мне кажется, нужно десять раз подумать.

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    Cat

    Ошибки первого рода и второго рода в нескольких предложениях?

    1. Ваше лицо с вероятностью 99% процентов распознает и в 1 процентах случая ошибётся например 1 января
    2. Про ошибки принять не ваше лицо за ваше, разработчики не заявляют и это не 99% из п. 1, предполагается что без специальных обманок 3д моделей и т. п. вероятность 0 такой ошибки близка к нулю.
    3. Логично бы сравнить с паролем, например, какова вероятность забыть пароль, какова вероятность потерять лицо, как видим 100%, человек говорит о том чего не знает и не понимает. Какова вероятность случайно ввести чужой пароль и попасть в ваш? — очевидно ноль как и в п. 2 без специальных переборов.
    4. А причём тут лень или не лень? Вопрос в возможности заменить полностью одно другим, очевидно возможность есть, качество при этом скорее всего будет лучше (потребительские свойства), а вот как на это будет реагировать государство (бандиты и мошенники), когда, например, ну никак нельзя будет без вас лично не принуждая вас лично физически силой купить на вас что то, по доверенности и т. п. скорее всего банальные кражи личности в случае внедрения правильного системы будут сведены к нулю, не забываем, что мы имеем крипто активы сейчас, надо добавить сюдя идентификацию личности крипто паспорта, осталось добыть где нибудь бесхозную планету ;)

    ps. Некоторые недалёкие люди, думают, что если на вашем айфоне, стоит защита от перебора, то пароль нельзя перебрать, в общем случае ваш айфон можно полностью клонировать до бита в каждой ячейки памяти, более того клонировать его можно в виртуальном эмуляторе и вот его уже перебирать спокойно, в случае если пароль сложный и он кодирует информацию успеха вы не добьётесь даже таким изощрённым способом; в случае обычного пина вы телефон легко откроете, лучше ли при этом распознавание лица — сетчатки, сложный вопрос, скорее всего да.

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