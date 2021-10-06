«Их практически с гарантией украдут, продадут, сольют. Давайте нам сначала объяснят, как эти данные планируется защищать, в том числе от своих сотрудников," — сказала Наталья Касперская о биометрических данных. Она призвала «не вестись на удобство» и не сдавать биометрию как минимум пока собирающая её компания не объяснит, «как эти данные планируется защищать».

При этом биометрия у человека практически не меняется всю жизнь, поэтому данные достаточно «украсть один раз». Защищаются и хранятся они так же, как данные других типов, «никаких особых способов защиты именно биометрии» нет.