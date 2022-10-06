Минфин хочет отменить скидку в 30% на оплату услуг на "Госуслугах". Это изменение уже учтено в бюджете ведомства на 2023 год. Скидка будет отменена с 1 января, это не коснётся 50% скидки на оплату штрафов.

Позицию Минфина поддерживает и Минцифры, сообщил присутствовавший за заседании глава ведомства Максут Шадаев. Он отметил, что эта скидка на первом этапе внедрения играла «очень важную роль» в привлечении пользователей и хотя «массово мы столкнемся с тем, что пользователи будут расстроены» фактическим увеличением стоимости услуг на 30%, но значительного оттока с сервиса не произойдёт, потому что оплата пошлин через «Госуслуги» удобнее, чем другими способами. Также Шадаев подчеркнул, что эта корректировка не касается 50%-ной скидки по штрафам при их оплате через портал госуслуг.

«Министерство финансов Российской Федерации не выходило с предложением об отказе от 30% скидки на оплату пошлин через Госуслуги. Скидка изначально планировалась как временная мера – до 1 января 2023 года. Поскольку предложений о ее продлении не поступало, то доходная часть проекта федерального бюджета на 2023-2025 гг. сверстана с учетом отмены этой скидки», — уточнили позже в министерстве.