Хабраюзер MSBlast рассказал прекрасную историю о том, как:
- у одного пользователя утёк пароль от Госуслуг
- у него был отключен второй фактор авторизации
- на него оформили банковский счёт в МТС Банке
- и пытались получить на этот счёт налоговый вычет за фейковые медицинские услуги
В сухом остатке: произошла полная утечка персональных данных, на многих второстепенных сервисах злоумышленник наследил в промышленных масштабах, произошла почти успешная попытка финансового мошенничества. И это только на первый взгляд. Злополучную декларацию сотрудник ФНС направил в нужно русло для корректировки и возврата. Также посетовал, что это уже не первого десятка подобный случай за последние пару месяцев и жаловаться в спортлото полицию, можно, но на практике эти заявления никто всерьёз не рассматривает. Заявление, однако, было всё равно подано через электронную приёмную, в основном интереса ради. Надо сказать, что дело происходит в провинции. О масштабах злодеяний в крупных субъектах РФ остаётся только догадываться.
Здесь история подходит к концу. Все пароли были успешно обновлены, подтверждения входа и уведомлений подключены, следы мошеннической деятельности заметены. Пока ещё продолжаются попытки выяснить с МТС и его банком детали открытия счёта без ведома владельца паспорта этого счёта.
В настоящий момент полностью верифицированная учётка на Госуслугах это ключ который открывает очень много дверей, кажется, что даже слишком. Тот факт, что этот ключ можно получить и использовать просто зная комбинацию логина и пароля весьма удручает. На Госуслугах не является обязательной двухфакторная аутентификация/вход по ЭП, кодовое слово и можно отключить уведомления о входе.
Стоит понимать, что возможности Госуслуг будут только возрастать: на сейчас при их помощи можно осуществлять сделки покупки-продажи автомобилей, поэтому 2FA очень желательно оставлять, а SIM-карту к которой эта авторизация привязана - контролировать.
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