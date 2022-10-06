Хабраюзер MSBlast рассказал прекрасную историю о том, как:

- у одного пользователя утёк пароль от Госуслуг

- у него был отключен второй фактор авторизации

- на него оформили банковский счёт в МТС Банке

- и пытались получить на этот счёт налоговый вычет за фейковые медицинские услуги

В сухом остатке: произошла полная утечка персональных данных, на многих второстепенных сервисах злоумышленник наследил в промышленных масштабах, произошла почти успешная попытка финансового мошенничества. И это только на первый взгляд. Злополучную декларацию сотрудник ФНС направил в нужно русло для корректировки и возврата. Также посетовал, что это уже не первого десятка подобный случай за последние пару месяцев и жаловаться в спортлото полицию, можно, но на практике эти заявления никто всерьёз не рассматривает. Заявление, однако, было всё равно подано через электронную приёмную, в основном интереса ради. Надо сказать, что дело происходит в провинции. О масштабах злодеяний в крупных субъектах РФ остаётся только догадываться.

Здесь история подходит к концу. Все пароли были успешно обновлены, подтверждения входа и уведомлений подключены, следы мошеннической деятельности заметены. Пока ещё продолжаются попытки выяснить с МТС и его банком детали открытия счёта без ведома владельца паспорта этого счёта.

В настоящий момент полностью верифицированная учётка на Госуслугах это ключ который открывает очень много дверей, кажется, что даже слишком. Тот факт, что этот ключ можно получить и использовать просто зная комбинацию логина и пароля весьма удручает. На Госуслугах не является обязательной двухфакторная аутентификация/вход по ЭП, кодовое слово и можно отключить уведомления о входе.