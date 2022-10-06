До конца октября «Ростелеком» закроет дочернюю компанию «Ростелеком-Розничные системы» (РРС), которая развивала сеть салонов связи, рассказал Forbes источник, близкий к компании, и подтвердили в пресс-службе «Ростелекома». В этих салонах клиенты компании, физические и юридические лица, могли подключить услуги и сервисы «Ростелекома», купить смартфон, погасить кредит, сделать денежный перевод, получить заказ из интернет-магазина и т. д. Всего в России было более 800 центров обслуживания в 79 регионах. Сотрудников РРС предупредили о закрытии компании за два месяца — в конце августа. По его словам, бизнес начал испытывать проблемы после начала военных действий на Украине. Сотрудникам, которые попали под сокращение. Компания обещала выплатить по несколько окладов.

В пресс-службе «Ростелекома» рассказали, что компания завершает процесс перевода сервиса в дистанционный формат. Цифровые каналы обслуживания предпочитают почти 100% клиентов компании «Ростелеком», а доля клиентов, посещающих офисы оператора, составляет 0,01%. В 2022 году зарплата в телекоммуникационных компаниях упала в 18 регионах страны, включая Москву, в среднем на 8%, говорится в исследовании «Телфин» и HeadHunter. Средняя зарплата в отрасли по стране практически не изменилась и составила 40,3 тыс. руб. Федеральные операторы связи утверждают, что не снижали зарплаты, но региональные не имеют запаса прочности и «вынуждены пересматривать бизнес-процессы», говорят эксперты. При этом число вакансий в сегменте растет: операторы признают, что ожидают нехватки технических специалистов из-за мобилизации.