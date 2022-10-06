Из четырёх компаний, которые прокуратура попрекает нежеланием принимать повестки для передачи сотрудникам, две оказались интернетными:

Первым четырем организациям города, в которых по итогам проведенных проверок подтвердились факты отказа от вручения повесток, были повторно вручены повестки от военного комиссариата Москвы - это ООО «Инсейлс Рус», ООО «Сервисмедицина», ООО «ГБР», ООО «ВсеИнструменты.ру».

В первый раз от получения повесток компании отбились, второй раз их вручали уже с предостережением прокуратуры о том, что компании их обязаны принять