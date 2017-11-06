Юрий Мильнер, партнёр Алишера Усманова по семейству фондов DST, распространил открытое письмо, где заявил, что инвестиции DST в Facebook и Twitter нельзя рассматривать частью заговора Кремля против американской демократии. Американские сети получили деньги на фоне добрососедских отношений РФ и США. В этот момент, проигравшая впоследствии президентские выборы, Хиллари Клинтон и министр иностранных дел РФ Лавров с улыбками нажимали на кнопку «перегрузка» (у Мильнера упоминается, как кнопка «перезагрузка»). Доли в соцетях куплены в 2009—2011 гг., но затем проданы в 2012—2014, задолго до победы Трампа и поражения Клинтон на выборах президента США. В фондах Мильнера-Усманова были деньги государственных институциональных инвесторов со всего мира, не российских, причём приём денег из российского банка не делает «вас» кремлёвским агентом автоматически, — предположил Юрий Мильнер.

«Мысль о том, что мы от имени России повернули социальные медия против американской демократии — это сказка».

Ранее в ноябре «Международный консорциум журналистов-расследователей» (ICIJ) распространил напоминание о том, что фонд DST Global Мильнера и совладельца USM Holdings Алишера Усманова купил до 10% Facebook, у сравнительно дешёвой тогда соцсети, и долю в Twitter. По документам из новой публикации ICIJ об оффшорах одним из инвесторов DST была 100% дочка «Газпрома» «Газпром инвестхолдинг» — до 2014 года её возглавлял Усманов. Как напомнила The New York Times, российский госбанк ВТБ выделял DST $191 млн. В интервью Forbes сам Юрий Мильнер уже рассказывал (опубликовано в сентябре 2017), что ВТБ был одним из участников сделки с Twitter. DST вышла из капитала Twiiter в 2014.

Первый фонд Мильнер создал в 2005 году , по оценке Forbes , на 75% он состоял из денег Алишера Усманова , еще около 5% было у других российских инвесторов.

по оценке Forbes на 75% он состоял из денег Алишера Усманова еще около 5% было у других российских инвесторов. В DST Global II , запущенном в 2010 , русских пайщиков было всего около 20%, подсчитывали «Ведомости» — Усманов , Мильнер и , как выяснилось позже , бывшие совладельцы « ВКонтакте» Лев Левиев и Вячеслав Мирилашвили.

запущенном в 2010 русских пайщиков было всего около 20%, подсчитывали «Ведомости» — Усманов Мильнер и как выяснилось позже бывшие совладельцы ВКонтакте» Лев Левиев и Вячеслав Мирилашвили. В DST Global III ( 2012) из российских инвесторов был только сам Мильнер.

2012) из российских инвесторов был только сам Мильнер. В 2014 году Мильнер запустил DST Global IV. В нем также участвовали Левиев и Мирилашвили.

Юрий Мильнер в 2011 году купил домик в американской Кремниевой Долине, а ранее в обамовских ещё США он стал «инвестором года». Алишер Усманов в 2016 году вошёл в рейтинг богатейших резидентов Швейцарии (а не Великобритании — в 2013 Алишер Усманов был признан самым богатым британцем), в конце того же 2016 Усманов предположил, что в будущем он возможно снова когда-нибудь станет налоговым резидентом России.

Структуры Алишера Усманова, помимо прочего, контролируют или контролировали, владели долями, в таких проектах, как: Mail.ru Group (сейчас контролируется его же «Мегафоном») и её «ВКонтакте» и «Одноклассники», Alibaba Group, Xiaomi, JD.com, Spotify, Facebook, ICQ, Airbnb, Twitter, Slack и многих других. Супруга предпринимателя входит в Высший совет российской партии «Единая Россия».