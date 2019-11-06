5 ноября Госдума в первом чтении одобрила законопроект, по которому на смартфоны, компьютеры, Smart-TV, продающиеся в России, должны будут предустанавливаться российские сервисы из списка определённого в Правительстве. Представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) заявил «Ведомостям»:

«Некоторые операционные системы (например, iOS) не предусматривают возможность предустановки сторонних приложений — если закон будет принят, производители будут вынуждены пересмотреть свою бизнес-модель работы в России».

Издание отнеслось к заявлению представителя не критично. СМИ писавшие новость по «Ведомостям», зачастую, и вовсе предпочли заявить, что: «Apple может уйти из России». Между тем, Apple совершенно спокойно пускала в предустановку сторонние сервисы для версий:

iOS 5 — Twitter;

iOS 6 — Facebook.

До iOS 6 «Карты» и YouTube — шли с каждым iPhone. Это , конечно же , были продукты Google. Но затем это партнёрство Google надоело, и они перестали давать YouTube в предустановку;

конечно же были продукты Google. Но затем это партнёрство Google надоело, и они перестали давать YouTube в предустановку; Российские Яндекс.Карты были в iOS 6;

Поиск Яндекса, как один из сразу нескольких возможных , предустанавливался в iOS 7 — 9;

предустанавливался в iOS 7 — 9; В Китае сложно избавиться от поиска… Baidu , тогда , как владельцам iРhone в других странах его не покажут вообще.

Интеграции сервисов третьих компаний не могли быть удалены владельцем iPhone без джейлбрейка.

Среди других примеров лёгкой локализации iPhone под региональное законодательство можно вспомнить:

В ОАЭ с незапамятных времен все iPhone и iPad продаются без функции видеозвонков FaceTime. Активировать его обратно просто невозможно , абсолютно ничем и никак.

абсолютно ничем и никак. В Японии в iPhone встраивается уникальная железка и ПО для совместимости с местной системой общественного транспорта — FeliCa.

В Китае Apple скрывает флаг Тайваня в эмодзи клавиатуры. А данные iCloud китайских пользователей хранятся на локальных китайских серверах.

В России , Украине , Белоруссии , Казахстане Apple отключила чип поиска гаджетов у новых iPhone 11 серии.

P. S. Комментарий Roem.ru: внимательный престарелый читатель, скорее всего, вспомнит, что механизм «предустановки стороннего софта» у Apple — не идентичен привычному для владельцев телефонов на Android. Американцы предпочитали договориться о подключении по API. Однако декор предустановленных приложений рисовали в стиле собственной операционки. Тем не менее, безоговорочно верить заявлениям РАТЭК (Apple одна из членов Ассоциации) — нельзя.