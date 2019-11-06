5 ноября Госдума в первом чтении одобрила законопроект, по которому на смартфоны, компьютеры, Smart-TV, продающиеся в России, должны будут предустанавливаться российские сервисы из списка определённого в Правительстве. Представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) заявил «Ведомостям»:
«Некоторые операционные системы (например, iOS) не предусматривают возможность предустановки сторонних приложений — если закон будет принят, производители будут вынуждены пересмотреть свою бизнес-модель работы в России».
Издание отнеслось к заявлению представителя не критично. СМИ писавшие новость по «Ведомостям», зачастую, и вовсе предпочли заявить, что: «Apple может уйти из России». Между тем, Apple совершенно спокойно пускала в предустановку сторонние сервисы для версий:
- iOS 5 — Twitter;
- iOS 6 — Facebook.
- До iOS 6 «Карты» и YouTube — шли с каждым iPhone. Это, конечно же, были продукты Google. Но затем это партнёрство Google надоело, и они перестали давать YouTube в предустановку;
- Российские Яндекс.Карты были в iOS 6;
- Поиск Яндекса, как один из сразу нескольких возможных, предустанавливался в iOS 7 — 9;
- В Китае сложно избавиться от поиска… Baidu, тогда, как владельцам iРhone в других странах его не покажут вообще.
Интеграции сервисов третьих компаний не могли быть удалены владельцем iPhone без джейлбрейка.
Среди других примеров лёгкой локализации iPhone под региональное законодательство можно вспомнить:
- В ОАЭ с незапамятных времен все iPhone и iPad продаются без функции видеозвонков FaceTime. Активировать его обратно просто невозможно, абсолютно ничем и никак.
- В Японии в iPhone встраивается уникальная железка и ПО для совместимости с местной системой общественного транспорта — FeliCa.
- В Китае Apple скрывает флаг Тайваня в эмодзи клавиатуры. А данные iCloud китайских пользователей хранятся на локальных китайских серверах.
- В России, Украине, Белоруссии, Казахстане Apple отключила чип поиска гаджетов у новых iPhone 11 серии.
P. S. Комментарий Roem.ru: внимательный престарелый читатель, скорее всего, вспомнит, что механизм «предустановки стороннего софта» у Apple — не идентичен привычному для владельцев телефонов на Android. Американцы предпочитали договориться о подключении по API. Однако декор предустановленных приложений рисовали в стиле собственной операционки. Тем не менее, безоговорочно верить заявлениям РАТЭК (Apple одна из членов Ассоциации) — нельзя.
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Очень странно это все. Сначала хотят контролировать весь интернет в стране, теперь так же всю технику. Скоро чипы при рождении вшивать будут)
А вот что пишут на моей Родине:
«Антиэпловский» закон способен увести рынок «айфонов» в Приморье в серую зону
Подробнее: https://primamedia.ru/news/873900/
Это первая мысль, возникающая у любого приморца, когда в Москве придумывают очередную запретительную ерунду.
Усманов со своим алиэкспрессом будет доволен, иностранцев как обычно никто заставит исполнять очередную распечатку принтера, будет больше телефонов идти через кроссбордер.
Очевидное последствие. При открытом и свободном кроссбордере все такие законы играют в его пользу.