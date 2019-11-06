Яндекс переписал на турецкий язык сценарии, ответы на вопросы голосовой помощницы «Алиса». Сегодня голос появился в локализованной версии Яндекс.Навигатора — для Яндекса это первый перевод «Алисы» на иностранный язык. Следует заметить, что у российской компании, вероятно, реанимировано развитие турецкого направления в целом. В частности доля российского «Поиска» за год выросла в 3,3 раза (косвенно этому могут помогать блокировки Google турецкими властями).

«Навигатор» работает в Турции с 2013 года. В России — чуть раньше, с марта 2012. По итогам сентября 2019 года, в Турции используется 23,1 миллиона машин. На 1 июля 2019 года, в России 52,4 млн. Ежемесячная турецкая аудитория «Навигатора» — более 4 млн водителей, российская — 19 млн. Таким образом, хотя бы раз в месяц, «Навигатором» сегодня могут пользоваться приблизительно каждый пятый-шестой турецкий водитель, и приблизительно каждый третий в России.

В 2018 президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил: «Появившемуся у нас бизнесу Uber пришел конец. Больше его нет». Проинвестированные российскими Яндекс.Такси «BiTaksi» — работают в Турции до сих пор.

Турецкий портал с поиском Яндекса запустился в сентябре 2011 года. По данным Statcounter турецкой версии российского поисковика принадлежит 11,8% доля, против 85,6% у Google. Проникновение навигационного сервиса Яндекса среди водителей Турции пока ощутимо выше, чем проникновение «Поиска» среди турок. Однако в предыдущих годах, после решений Аркадия Воложа 2015−2016 года, меньше тратить на экспансию — поисковая доля Яндекса в стране колебалась в районах статистической погрешности, по данным Statcounter.