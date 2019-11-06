Путин предлагал использовать «Большую российскую энциклопедию» вместо Википедии в ответ на вопрос про её использование школьниками


Владимир Путин, предлагавший заменить «Википедию» на Большую российскую энциклопедию, предлагал это сделать в ответ на следующий вопрос (расшифровка с 2ч 27мин. 20с):

К.Деревянко (гендиректор некоммерческого партнёрства по содействию в поддержке и сохранению русского языка «Родное слово»): Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые члены Совета!

Спасибо за возможность выступить. Я хотел бы сказать несколько слов в поддержку некоторым инициативам, которые прозвучали.

Совершенно согласен с Сергеем Александровичем, что на сегодняшний день одна из ключевых проблем это понятийный аппарат школьника. Мы действительно наблюдаем, что в соответствии с отечественными и международными исследованиями, что на сегодняшний день более 60% учащихся испытывает трудности со словарным запасом. Они не понимают значения многих слов, правил и норм их употребления. Это, конечно, влияет негативным образом на обучение по всем предметам, не только по русскому языку и литературе. Как было отмечено исследователями, также сказывается на психическом здоровье детей и в целом влияет на дальнейшую их жизнь. В большинстве случаев дети сегодня пользуются непроверенными источниками информации. Такими как Википедия или просто традиционными поисковыми системами, которые неспособны гарантировать достоверность данных. Это особенно важно, ведь мы говорим о том что составляет основу культурного кода нашей страны.

Сегодня очень много говорили о словарях и неслучайно. Потому что словарь как структурированный справочник, коммуникационный ресурс является эффективным инструментом развития языковой информационной культуры подрастающего поколения. Однако, ввиду нормативных коллизий, языковые словари уже более двух десятилетий назад выпали из активной школьной практики. И сегодня у школы фактически нет прав и возможности иметь в своих фондах современные качественные лексикографические ресурсы. Мониторинг, который был проведён министерством просвещения два года назад показал, что в фондах школ 80% словарей были изданы до 1990-го года. То есть, не соответствуют актуальным нормам. В связи с этим, в интересах формирования единого языкового образовательного пространства страны, уважаемый Владимир Владимирович, позвольте выступить с инициативой организовать специальную экспертизу и сформировать на её основе перечень словарей, который будет допущен к использованию в российской школе в образовательном процессе и учащимися, и учителям. Насколько мне известно, министерство просвещения ведёт работу в этом направлении. Так, под эгидой ведомства ежегодно отмечается день словаря — 22 ноября, в день рождения великого российского лексикографа Владимира Ивановича Даля. Очень рассчитываем, что в ближайшее время эта дата станет памятной датой в российском календаре.

Хотел бы ещё отметить, что вопросы грамотности и культуры речи выходят далеко за пределы школы. Мы наблюдаем их в системе общественных отношений, государственного управления, медиасреде. Предлагаемый Институтом русского языка РАН проект по созданию национального словарного фонда станет существенным научно-обоснованным ресурсом при преодолении данных проблем. Интегрировав лингвистическую информацию с технологиями искусственного интеллекта и машинного обучения мы построим систему больших данных. А благодаря современным технологиям значительно актуализируем науку в данной сфере. Сможем быстро и точно отражать актуальные тенденции в развитии живого языка во всём его многообразии. Инициатива особенно актуальна в свете недавно подписанной вами, Владимир Владимирович, стратегии развития искусственного интеллекта в России и построения информационного общества. Открытый для российских и зарубежных пользователей фонд станет глобальным ресурсом позиционирования и продвижения в стране и мире русского языка и нашей культуры в целом. Я уверен, данные инициативы найдут поддержку и их реализация будет полезна государству и нашему обществу. Спасибо за внимание.

В. Путин: Спасибо большое.

По поводу анализа словарей и допуска их. Думаю, что абсолютно правильно. Мы отметим это в перечне поручений.

По поводу «Википедии». Здесь уже говорилось об этом. Лучше заменить ее новой Большой российской энциклопедией в электронном виде, мы сейчас как раз с коллегами об этом говорим. Это будет, во всяком случае, достоверная информация в хорошей, современной, кстати говоря, форме.

Прошу вас (слово переходит следующему оратору)

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Лучшие комментарии

  • Контекст комментария

    Алексей Ровдо Rovdo.com

    А меня википедия заблокировала когда-то. Написали мол, что эксперт не должен писать на темы, в которых он эксперт и ссылаться на свое портфолио. Причем это вообще было не про политику.

    По факту википедия — очень плохой источник знаний, она полна неточностей, которые туда вписаны не по политическим причинам, а в силу мракобесия авторов. Именно поэтому ее очень сложно использовать даже как просто технический справочник. Кажущееся многообразие статей при углублении в профессиональные темы оборачивается неполным и некорректным описанием.

    Технические знания вообще такая сущность, качество которой сильно зависит не только от объема, но и от формы подачи. Иллюстрации, графики, а теперь и какие-то динамические визуальные модели — все это крайне необходимо для наглядного представления знаний.

    Взгляните, например, на описание понятия «Гетеропереход «(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4) — это же курам на смех по объему материала. А ведь именно на гетеропереходах создается вся наиболее продвинутая электронная техника. А, например, о том, что такое «ступенчатый» или «разрывный» гетеропереход вы из википедии вообще не узнаете.

    Проблема в том, что за просто так размещать качественные статьи на профессиональные темы в википедии почти никому не нужно либо нет возможности. Специалисты, способные писать качественные технические учебники, не станут тратить годы жизни без понятного вознаграждения (исключения редки). В википедии же преобладают авторы, которые пишут на политические и общесоциальные темы и тем самоутверждаются. Именно поэтому википедия — плохой источник знаний и даже недоделанный энциклопедический словарь во всех отношениях лучше.

  • Контекст комментария

    Леонид Делицын

    Википедия — это типичная «подрывная» инновация в том смысле, в котором этот термин определяет Клейтон Кристенсен. Это инновационный продукт, уступающий традиционным по цене, а зачастую — и более дорогой. Старый пример Кристенсена — это гидравлический экскаватор, который уступал тросовым, и мог не мог их заменить на горном отвале. Но есть важное «но» — подрывная инновация находит гораздо более широкий круг потребителей. Которые не были потребителями традиционного продукта. И им эта штука не нужна для того, чтобы использовать этот продукт старым способом — отрабатывать карьер. Им нужно прорыть небольшую канавку на узкой улице. Теория Кристенсена состоит в том, что благодаря более широкому спросу «подрывная» инновация постепенно захватывает более крупный рынок, «догоняется» по качеству и вытесняет традиционные технологии. Я, к примеру, не знал, что в США сталь производят из металлолома. Но вроде бы, компании, которые используют эту технологию уже приобрели традиционных сталелитейщиков. (А у нас, к примеру, пока этого нет). Википедией не предназначена для того, чтобы ссылаться на достоверную информацию в научных статьях. Хотя сегодня на неё ссылаются и в некоторых типа научных статьях, и в некоторых типа учебниках. Которыми обычно лучше не пользоваться, поскольку обращаясь к Википедии автор расписывается в том, что он — не эксперт в теме, и не знает достоверных источников. Ведь в традиционной энциклопедии под каждой статьёй стоит имя эксперта, который поставил на кон свою репутацию. Однако наша жизнь не сводится к созданию научных статей и учебников. Специализиация и карьера постепенно исчезают, есть заказчик с деньгами и спрос на задачу с дедлайном вчера. Нам куда как чаще сейчас приходится врубаться в совершенно новую тематику, и знакомиться с ней очень поверхностно. В пример теперь приводят Данию, мол датчанин вчера доил корову, сегодня закручивает банки на консервном заводе, завтра программирует на php, а послезавтра выйдет в море рыбу ловит. Знания не нужны надолго. Не нужны ни прочные, ни достоверные знания. Учатся не «на всю жизнь», а «через всю жизнь», то есть этот датчанин постоянно платит за какие-то курсы — сегодня php, а завтра — рыбацкие. И вот тут энциклопедии конкурировать с Википедией не могут — ни по охвату тем, ни по оперативности. Если мы все превращаемся в борзописцев, которые, чтобы зарабатывать, должны писать о том, в чём не разбираются, то без Википедии — никуда. Догонится ли она по качеству? Пока что неясно — зачем бы ей это. Основному пользователю эти качества не нужны. Ему нужны скорость и охват, а это она даёт. Тросовые экскаваторы остались — в карьерах. Точность информации в Интернете всегда была качеством последнего уровня значимости. Школьники — такие же люди, и как всем нам, им для одних задач нужны энциклопедии, для других — вполне сойдёт и Википедия. Которая, может быть, и будет улучшаться — на богатых рынках. На нашем — большой вопрос, у нас очень много совсем тухлых статей.

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    Джигсо

    >> По поводу «Википедии». Здесь уже говорилось об этом. Лучше заменить ее новой Большой российской энциклопедией в электронном виде

    вот это вот непонятная фраза. Никто понять не может (без словаря, а словарей пока тоже нет). Что означает «заменить»? Заблокировать нах википедию? Это когда? Когда уже будет готова энциклопедия? Или по мере писания статей? Или сразу заблокировать к едрне бабушке?
    И.С. как проводник этой идеи (замена википедии) надеюс прояснит. Он спец по «дорожным картам».

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    Джигсо

    зачем спонсировать заведомо ущербный (хотябы по охвату и объему) ресурс, да еще и в пику реально № 1 (де факто) в мире?
    Чтобы что? Чтобы распилить 1.7 млрд руб. + стать посмешищем на весь белый свет? Есть конечно люди, которые получили сразу весь объем знаний по всем вопросам, накопленный Человечеством, прямо на шестимесячных курсах в 1874 году. Но для остальных то, обычных, не гениев — энциклопедия просто обычный инструмент. Источник знаний (а не агиток).
    Если уж так неймется — то Вики вроде ресурс открытый, нуждается в спонсорстве. И уж кому как не тутошним учонным знать про тутошние и дела (насколько я понимаю, вопросы статей по естественным наукам вообще никого не заботят. Интерсует исключительно частные вещи в истории. политике и т. п.).
    Ну так составляется вокабуляр понятий (которые заботят, беспокоят, кажутся искаженными и т. д.). Затем пишутся статьи какие надо. И в Википедию помещаются. Затраты — гонорары авторам + спонсорство самой Википедии.
    Лихо, мощно, быстро, эффективно, ничего не надо «заменять», весь мир вынужден читать именно твою трактовку и точку зрения.
    Нечем и крыть и все недруги скрежещут, но деньги вынуждены брать. Главное, чтобы статьи были не идиотские, а хотябы в какихто «рамках» наукообразия.
    Какие проблемы то?

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    Алексей Ровдо Rovdo.com

    А меня википедия заблокировала когда-то. Написали мол, что эксперт не должен писать на темы, в которых он эксперт и ссылаться на свое портфолио. Причем это вообще было не про политику.

    По факту википедия — очень плохой источник знаний, она полна неточностей, которые туда вписаны не по политическим причинам, а в силу мракобесия авторов. Именно поэтому ее очень сложно использовать даже как просто технический справочник. Кажущееся многообразие статей при углублении в профессиональные темы оборачивается неполным и некорректным описанием.

    Технические знания вообще такая сущность, качество которой сильно зависит не только от объема, но и от формы подачи. Иллюстрации, графики, а теперь и какие-то динамические визуальные модели — все это крайне необходимо для наглядного представления знаний.

    Взгляните, например, на описание понятия «Гетеропереход «(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4) — это же курам на смех по объему материала. А ведь именно на гетеропереходах создается вся наиболее продвинутая электронная техника. А, например, о том, что такое «ступенчатый» или «разрывный» гетеропереход вы из википедии вообще не узнаете.

    Проблема в том, что за просто так размещать качественные статьи на профессиональные темы в википедии почти никому не нужно либо нет возможности. Специалисты, способные писать качественные технические учебники, не станут тратить годы жизни без понятного вознаграждения (исключения редки). В википедии же преобладают авторы, которые пишут на политические и общесоциальные темы и тем самоутверждаются. Именно поэтому википедия — плохой источник знаний и даже недоделанный энциклопедический словарь во всех отношениях лучше.

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    Джигсо

    >> Проблема в том, что за просто так размещать качественные статьи на профессиональные темы в википедии почти никому не нужно либо нет возможности. Специалисты, способные писать качественные технические учебники, не станут тратить годы жизни без понятного вознаграждения (исключения редки). В википедии же преобладают авторы, которые пишут на политические и общесоциальные темы и тем самоутверждаются. Именно поэтому википедия — плохой источник знаний и даже недоделанный энциклопедический словарь во всех отношениях лучше.

    в целом, согласен. Вопрос контента — он для всего вопрос. Тогда только еще вопрос: вся эта бадяга про википедию — она всерьез или понарошку (понятно что риторический вопрос). Если всерьез — никаких проблем то какраз и нет — вокабуляр, заказ статей и вперед.
    Долби врага егоже оружием и на егоже территории. Глядишь, примеру последуют и другие государства и процесс выдет на новый уровень. Получится реально более качесвтенный информесурс (а он и нужен) мировой. Как раз вот те влажные мечты про «сесть и договортьмя о регулировании инета в мировом масштабе» — он и есть.
    Делай в процессе реальный комитет, рубрикатор, мировую редакцию возглавляй, долбись на дипуровне за содержания и трактовки (по гуманитарным и политичским вопросам), контрлируй квоты по написанию, спонсируй и так далее. Огромный фронт работ, который, коли раз такой «класс гегемон» и надо возглавлять.
    Ктото атеял рога и копыта — чо вокруг них ходить и ныть про некачественность и что не то написано? Откуда оно там «то» возьмется? Темболее — есть аж 1.7 ярда руб. на это дело.
    Другое дело, что в эпоху даже не постмодернизма, а какойто уже метамодернизм (полное отупение) никаких таких дел быть не может. Это все будет тихо попилено и уйдет куда и намечалось — в песочек. Который уже во всю сыпется.
    Никто ж не против там наверно в Вилки насчет качественных то статей? Ни редакторы ни читатели. И уж никто не против денег (ни цклопедия ни авторы).
    Т.е. противоречий нет. Нету уже просто даже никаких даже поползновений, кроме как усестся за огромный белый стол и дать какоето глобальное «повеление». И типо работа выполнена. Яже указал, что надо «поднимать руский язык во всем мире»? Вот и поднимайте. И кстати заодно создайте там самую самаую энциклопедию. Чтобы прям и только чоткая техническая инфа, а если идеологическая — то только удобная и выгодная.
    Ага.

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    Леонид Делицын

    Википедия — это типичная «подрывная» инновация в том смысле, в котором этот термин определяет Клейтон Кристенсен. Это инновационный продукт, уступающий традиционным по цене, а зачастую — и более дорогой. Старый пример Кристенсена — это гидравлический экскаватор, который уступал тросовым, и мог не мог их заменить на горном отвале. Но есть важное «но» — подрывная инновация находит гораздо более широкий круг потребителей. Которые не были потребителями традиционного продукта. И им эта штука не нужна для того, чтобы использовать этот продукт старым способом — отрабатывать карьер. Им нужно прорыть небольшую канавку на узкой улице. Теория Кристенсена состоит в том, что благодаря более широкому спросу «подрывная» инновация постепенно захватывает более крупный рынок, «догоняется» по качеству и вытесняет традиционные технологии. Я, к примеру, не знал, что в США сталь производят из металлолома. Но вроде бы, компании, которые используют эту технологию уже приобрели традиционных сталелитейщиков. (А у нас, к примеру, пока этого нет). Википедией не предназначена для того, чтобы ссылаться на достоверную информацию в научных статьях. Хотя сегодня на неё ссылаются и в некоторых типа научных статьях, и в некоторых типа учебниках. Которыми обычно лучше не пользоваться, поскольку обращаясь к Википедии автор расписывается в том, что он — не эксперт в теме, и не знает достоверных источников. Ведь в традиционной энциклопедии под каждой статьёй стоит имя эксперта, который поставил на кон свою репутацию. Однако наша жизнь не сводится к созданию научных статей и учебников. Специализиация и карьера постепенно исчезают, есть заказчик с деньгами и спрос на задачу с дедлайном вчера. Нам куда как чаще сейчас приходится врубаться в совершенно новую тематику, и знакомиться с ней очень поверхностно. В пример теперь приводят Данию, мол датчанин вчера доил корову, сегодня закручивает банки на консервном заводе, завтра программирует на php, а послезавтра выйдет в море рыбу ловит. Знания не нужны надолго. Не нужны ни прочные, ни достоверные знания. Учатся не «на всю жизнь», а «через всю жизнь», то есть этот датчанин постоянно платит за какие-то курсы — сегодня php, а завтра — рыбацкие. И вот тут энциклопедии конкурировать с Википедией не могут — ни по охвату тем, ни по оперативности. Если мы все превращаемся в борзописцев, которые, чтобы зарабатывать, должны писать о том, в чём не разбираются, то без Википедии — никуда. Догонится ли она по качеству? Пока что неясно — зачем бы ей это. Основному пользователю эти качества не нужны. Ему нужны скорость и охват, а это она даёт. Тросовые экскаваторы остались — в карьерах. Точность информации в Интернете всегда была качеством последнего уровня значимости. Школьники — такие же люди, и как всем нам, им для одних задач нужны энциклопедии, для других — вполне сойдёт и Википедия. Которая, может быть, и будет улучшаться — на богатых рынках. На нашем — большой вопрос, у нас очень много совсем тухлых статей.

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    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    Высоколобые дяди любят пинать википедию, забывая, что она сделала знания по настоящему массовыми для современного обывателя.
    Да, где-то она неточна (имхо, процент негодных статей меньше 0.1%), как не высокого качества были компакт-кассеты по сравнению с бобинами.

    Википедия не подменила собой классические энциклопедии, она подменила миллион говносайтов, в которых обыватель раньше черпал информацию «загуглив» что-то, он бы в жизни не пошел искать ее в обычной энциклопедии, как минимум потому, что ее не было и по большей части знаний и нет в интернете.
    Википедия заставила владельцев «серьезных энциклопедий» шевелиться, оцифровываться.

    Что же предлагает Путин?
    Как я его понимаю, он не предлагает сделать серьезного конкурента вики, т.е. заставить её стать лучше, он просто хочет ее заблокировать для широкого круга лиц.
    Так как блокировать у нас никто толком не научился и вряд ли научится, то вики получит лавры запретного плода, сделает ее для той же школоты истиной в последней инстанции, окончательно.

    Если очень хочется потратить миллиард — другой на «свет знаний», то нужно делать конкурента википедии и параллельно вычищать саму википедию от неточностей и заблуждений.
    Что-то мне подсказывает, что задачи пролить на массы «свет знаний» не стоит, стоит задача оседлать историю для пропагандистских целей, т.е. не удобные для текущей идеологии данные подать настолько скучно и нечитаемыми для обывателя, насколько это вообще возможно и наоборот.

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    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >Пишут, что Путин, скорее всего, _никогда не видел_ википедию.

    Это наша трагедия, нами рулит морально и физически устаревший человек в преддверии «идеального шторма» — накануне новой технологической революции, у которого из ответов на новые вызовы только постучать ботинком…

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    zubilo > Сергей К. контекст

    Напомню, что большинство телеграмных экспертов, скорее всего, никогда не видели Путина. им даже распечаточки не приносят, они подбирают какие-то куски информации в интернете.

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    Юрий Синодов > Сергей К. контекст

    Ребят, ну камон. Я журналист, я Путина видел и когда он премьером был, и когда был президентом

    А вот Медведева только премьером

    (а ещё я видел как Путина видел Ашманов, но Ашманов-то с ним и разговаривал даже)

    Что такое Википедия, думаю, он знает в общем виде: сайт со статьями в интернете. Надо ли ему знать подробнее — не уверен.

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    Игорь Ашманов > Леонид Делицын контекст

    >Учатся не «на всю жизнь», а «через всю жизнь», то есть этот датчанин постоянно платит за какие-то курсы — сегодня php, а завтра — рыбацкие.

    Лёня, это херня, вроде блокчейна. То есть пурга от первого до последнего слова, которая хорошо продаётся у некоторых продавцов слов.

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