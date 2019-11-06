Владимир Путин, предлагавший заменить «Википедию» на Большую российскую энциклопедию, предлагал это сделать в ответ на следующий вопрос (расшифровка с 2ч 27мин. 20с):
К.Деревянко (гендиректор некоммерческого партнёрства по содействию в поддержке и сохранению русского языка «Родное слово»): Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые члены Совета!
Спасибо за возможность выступить. Я хотел бы сказать несколько слов в поддержку некоторым инициативам, которые прозвучали.
Совершенно согласен с Сергеем Александровичем, что на сегодняшний день одна из ключевых проблем это понятийный аппарат школьника. Мы действительно наблюдаем, что в соответствии с отечественными и международными исследованиями, что на сегодняшний день более 60% учащихся испытывает трудности со словарным запасом. Они не понимают значения многих слов, правил и норм их употребления. Это, конечно, влияет негативным образом на обучение по всем предметам, не только по русскому языку и литературе. Как было отмечено исследователями, также сказывается на психическом здоровье детей и в целом влияет на дальнейшую их жизнь. В большинстве случаев дети сегодня пользуются непроверенными источниками информации. Такими как Википедия или просто традиционными поисковыми системами, которые неспособны гарантировать достоверность данных. Это особенно важно, ведь мы говорим о том что составляет основу культурного кода нашей страны.
Сегодня очень много говорили о словарях и неслучайно. Потому что словарь как структурированный справочник, коммуникационный ресурс является эффективным инструментом развития языковой информационной культуры подрастающего поколения. Однако, ввиду нормативных коллизий, языковые словари уже более двух десятилетий назад выпали из активной школьной практики. И сегодня у школы фактически нет прав и возможности иметь в своих фондах современные качественные лексикографические ресурсы. Мониторинг, который был проведён министерством просвещения два года назад показал, что в фондах школ 80% словарей были изданы до 1990-го года. То есть, не соответствуют актуальным нормам. В связи с этим, в интересах формирования единого языкового образовательного пространства страны, уважаемый Владимир Владимирович, позвольте выступить с инициативой организовать специальную экспертизу и сформировать на её основе перечень словарей, который будет допущен к использованию в российской школе в образовательном процессе и учащимися, и учителям. Насколько мне известно, министерство просвещения ведёт работу в этом направлении. Так, под эгидой ведомства ежегодно отмечается день словаря — 22 ноября, в день рождения великого российского лексикографа Владимира Ивановича Даля. Очень рассчитываем, что в ближайшее время эта дата станет памятной датой в российском календаре.
Хотел бы ещё отметить, что вопросы грамотности и культуры речи выходят далеко за пределы школы. Мы наблюдаем их в системе общественных отношений, государственного управления, медиасреде. Предлагаемый Институтом русского языка РАН проект по созданию национального словарного фонда станет существенным научно-обоснованным ресурсом при преодолении данных проблем. Интегрировав лингвистическую информацию с технологиями искусственного интеллекта и машинного обучения мы построим систему больших данных. А благодаря современным технологиям значительно актуализируем науку в данной сфере. Сможем быстро и точно отражать актуальные тенденции в развитии живого языка во всём его многообразии. Инициатива особенно актуальна в свете недавно подписанной вами, Владимир Владимирович, стратегии развития искусственного интеллекта в России и построения информационного общества. Открытый для российских и зарубежных пользователей фонд станет глобальным ресурсом позиционирования и продвижения в стране и мире русского языка и нашей культуры в целом. Я уверен, данные инициативы найдут поддержку и их реализация будет полезна государству и нашему обществу. Спасибо за внимание.
В. Путин: Спасибо большое.
По поводу анализа словарей и допуска их. Думаю, что абсолютно правильно. Мы отметим это в перечне поручений.
По поводу «Википедии». Здесь уже говорилось об этом. Лучше заменить ее новой Большой российской энциклопедией в электронном виде, мы сейчас как раз с коллегами об этом говорим. Это будет, во всяком случае, достоверная информация в хорошей, современной, кстати говоря, форме.
Прошу вас (слово переходит следующему оратору)
Алексей Ровдо Rovdo.com
А меня википедия заблокировала когда-то. Написали мол, что эксперт не должен писать на темы, в которых он эксперт и ссылаться на свое портфолио. Причем это вообще было не про политику.
По факту википедия — очень плохой источник знаний, она полна неточностей, которые туда вписаны не по политическим причинам, а в силу мракобесия авторов. Именно поэтому ее очень сложно использовать даже как просто технический справочник. Кажущееся многообразие статей при углублении в профессиональные темы оборачивается неполным и некорректным описанием.
Технические знания вообще такая сущность, качество которой сильно зависит не только от объема, но и от формы подачи. Иллюстрации, графики, а теперь и какие-то динамические визуальные модели — все это крайне необходимо для наглядного представления знаний.
Взгляните, например, на описание понятия «Гетеропереход «(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4) — это же курам на смех по объему материала. А ведь именно на гетеропереходах создается вся наиболее продвинутая электронная техника. А, например, о том, что такое «ступенчатый» или «разрывный» гетеропереход вы из википедии вообще не узнаете.
Проблема в том, что за просто так размещать качественные статьи на профессиональные темы в википедии почти никому не нужно либо нет возможности. Специалисты, способные писать качественные технические учебники, не станут тратить годы жизни без понятного вознаграждения (исключения редки). В википедии же преобладают авторы, которые пишут на политические и общесоциальные темы и тем самоутверждаются. Именно поэтому википедия — плохой источник знаний и даже недоделанный энциклопедический словарь во всех отношениях лучше.
Леонид Делицын
Википедия — это типичная «подрывная» инновация в том смысле, в котором этот термин определяет Клейтон Кристенсен. Это инновационный продукт, уступающий традиционным по цене, а зачастую — и более дорогой. Старый пример Кристенсена — это гидравлический экскаватор, который уступал тросовым, и мог не мог их заменить на горном отвале. Но есть важное «но» — подрывная инновация находит гораздо более широкий круг потребителей. Которые не были потребителями традиционного продукта. И им эта штука не нужна для того, чтобы использовать этот продукт старым способом — отрабатывать карьер. Им нужно прорыть небольшую канавку на узкой улице. Теория Кристенсена состоит в том, что благодаря более широкому спросу «подрывная» инновация постепенно захватывает более крупный рынок, «догоняется» по качеству и вытесняет традиционные технологии. Я, к примеру, не знал, что в США сталь производят из металлолома. Но вроде бы, компании, которые используют эту технологию уже приобрели традиционных сталелитейщиков. (А у нас, к примеру, пока этого нет). Википедией не предназначена для того, чтобы ссылаться на достоверную информацию в научных статьях. Хотя сегодня на неё ссылаются и в некоторых типа научных статьях, и в некоторых типа учебниках. Которыми обычно лучше не пользоваться, поскольку обращаясь к Википедии автор расписывается в том, что он — не эксперт в теме, и не знает достоверных источников. Ведь в традиционной энциклопедии под каждой статьёй стоит имя эксперта, который поставил на кон свою репутацию. Однако наша жизнь не сводится к созданию научных статей и учебников. Специализиация и карьера постепенно исчезают, есть заказчик с деньгами и спрос на задачу с дедлайном вчера. Нам куда как чаще сейчас приходится врубаться в совершенно новую тематику, и знакомиться с ней очень поверхностно. В пример теперь приводят Данию, мол датчанин вчера доил корову, сегодня закручивает банки на консервном заводе, завтра программирует на php, а послезавтра выйдет в море рыбу ловит. Знания не нужны надолго. Не нужны ни прочные, ни достоверные знания. Учатся не «на всю жизнь», а «через всю жизнь», то есть этот датчанин постоянно платит за какие-то курсы — сегодня php, а завтра — рыбацкие. И вот тут энциклопедии конкурировать с Википедией не могут — ни по охвату тем, ни по оперативности. Если мы все превращаемся в борзописцев, которые, чтобы зарабатывать, должны писать о том, в чём не разбираются, то без Википедии — никуда. Догонится ли она по качеству? Пока что неясно — зачем бы ей это. Основному пользователю эти качества не нужны. Ему нужны скорость и охват, а это она даёт. Тросовые экскаваторы остались — в карьерах. Точность информации в Интернете всегда была качеством последнего уровня значимости. Школьники — такие же люди, и как всем нам, им для одних задач нужны энциклопедии, для других — вполне сойдёт и Википедия. Которая, может быть, и будет улучшаться — на богатых рынках. На нашем — большой вопрос, у нас очень много совсем тухлых статей.