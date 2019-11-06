Владимир Путин, предлагавший заменить «Википедию» на Большую российскую энциклопедию, предлагал это сделать в ответ на следующий вопрос (расшифровка с 2ч 27мин. 20с):

К.Деревянко (гендиректор некоммерческого партнёрства по содействию в поддержке и сохранению русского языка «Родное слово»): Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые члены Совета!

Спасибо за возможность выступить. Я хотел бы сказать несколько слов в поддержку некоторым инициативам, которые прозвучали.

Совершенно согласен с Сергеем Александровичем, что на сегодняшний день одна из ключевых проблем это понятийный аппарат школьника. Мы действительно наблюдаем, что в соответствии с отечественными и международными исследованиями, что на сегодняшний день более 60% учащихся испытывает трудности со словарным запасом. Они не понимают значения многих слов, правил и норм их употребления. Это, конечно, влияет негативным образом на обучение по всем предметам, не только по русскому языку и литературе. Как было отмечено исследователями, также сказывается на психическом здоровье детей и в целом влияет на дальнейшую их жизнь. В большинстве случаев дети сегодня пользуются непроверенными источниками информации. Такими как Википедия или просто традиционными поисковыми системами, которые неспособны гарантировать достоверность данных. Это особенно важно, ведь мы говорим о том что составляет основу культурного кода нашей страны.

Сегодня очень много говорили о словарях и неслучайно. Потому что словарь как структурированный справочник, коммуникационный ресурс является эффективным инструментом развития языковой информационной культуры подрастающего поколения. Однако, ввиду нормативных коллизий, языковые словари уже более двух десятилетий назад выпали из активной школьной практики. И сегодня у школы фактически нет прав и возможности иметь в своих фондах современные качественные лексикографические ресурсы. Мониторинг, который был проведён министерством просвещения два года назад показал, что в фондах школ 80% словарей были изданы до 1990-го года. То есть, не соответствуют актуальным нормам. В связи с этим, в интересах формирования единого языкового образовательного пространства страны, уважаемый Владимир Владимирович, позвольте выступить с инициативой организовать специальную экспертизу и сформировать на её основе перечень словарей, который будет допущен к использованию в российской школе в образовательном процессе и учащимися, и учителям. Насколько мне известно, министерство просвещения ведёт работу в этом направлении. Так, под эгидой ведомства ежегодно отмечается день словаря — 22 ноября, в день рождения великого российского лексикографа Владимира Ивановича Даля. Очень рассчитываем, что в ближайшее время эта дата станет памятной датой в российском календаре.

Хотел бы ещё отметить, что вопросы грамотности и культуры речи выходят далеко за пределы школы. Мы наблюдаем их в системе общественных отношений, государственного управления, медиасреде. Предлагаемый Институтом русского языка РАН проект по созданию национального словарного фонда станет существенным научно-обоснованным ресурсом при преодолении данных проблем. Интегрировав лингвистическую информацию с технологиями искусственного интеллекта и машинного обучения мы построим систему больших данных. А благодаря современным технологиям значительно актуализируем науку в данной сфере. Сможем быстро и точно отражать актуальные тенденции в развитии живого языка во всём его многообразии. Инициатива особенно актуальна в свете недавно подписанной вами, Владимир Владимирович, стратегии развития искусственного интеллекта в России и построения информационного общества. Открытый для российских и зарубежных пользователей фонд станет глобальным ресурсом позиционирования и продвижения в стране и мире русского языка и нашей культуры в целом. Я уверен, данные инициативы найдут поддержку и их реализация будет полезна государству и нашему обществу. Спасибо за внимание.

В. Путин: Спасибо большое.

По поводу анализа словарей и допуска их. Думаю, что абсолютно правильно. Мы отметим это в перечне поручений.

По поводу «Википедии». Здесь уже говорилось об этом. Лучше заменить ее новой Большой российской энциклопедией в электронном виде, мы сейчас как раз с коллегами об этом говорим. Это будет, во всяком случае, достоверная информация в хорошей, современной, кстати говоря, форме.

Прошу вас (слово переходит следующему оратору)