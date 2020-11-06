Маркетплейс сообщил продавцам, что 4 ноября будет проводить Всемирный день шоппинга, в связи с чем они должны поставить скидку 25% на весь ассортимент. Товары без скидки будут убраны с сайта на неделю акции. Но в результате маркетплейс выставил скидку автоматически, убрать товары с сайта не позволяет, повысить цену, чтобы с учетом скидки она устроила продавца -- тоже. В ответ на запросы в службу поддержки поставщики получили ответ:
Для повышения лояльности покупателей и общего показателя продаж на весь ассортимент была выставлена скидка с нашей стороны. Данная скидка не удаляется и проставляется за ваш счёт. Скидки сможете убрать после окончания всех крупных акций на портале.
Убирать с сайта товары, на которые поставщики не планировали распространять акцию, в WB отказались. Но заявили, что будут убирать их при выявлении попыток уменьшить скидку или повысить цену.
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Скажу вам больше. Не первый раз, и не последний. Постоянно эти промокоды и скидки обязаны ставить все продавцы,
в т. ч. и мы (делаем очки Stylemark), при отказе тупо убирают товар с витрины. Либо молчи и продавай почти по себестоимости, либо уходи :)
«Мы уйдём в онлайн» говорили они, «Зачем нам магазины с дорогой арендой?». Только весь онлайн оккупируют монополисты типа WB и Амазона, а все поставщики будут довольствоваться маржой 0,1% и останутся с голой попой.
Да, до сих пор многие уверены, что организация онлайн-продаж на порядки дешевле и проще, чем открытие офлайн-магазинов! Иногда это и правда так. Но для крупных и средних брендов все меняется довольно быстро. Похоже, что коронокризис резко повысил их интерес к онлайн-торговле и все внезапно захотели иметь собственные каналы продаж, которые бы продолжали работать даже тогда, когда народ сидит по домам.
Упс! WB то об этом тоже знает и пользуется моментом, пока у поставщиков выбора нет. А на рынке тем временем специалисты по электронной торговле впахивают без выходных, работая над прорвой новых проектов больших и малых и «вылизывая» старые, которые не выдерживают роста нагрузки.
И если раньше иметь свой интернет-магазин было зачастую вопросом престижа, а его периодические простои никого (ни основную массу покупателей, ни владельцев) особо не волновали, то в новой реальности бренды стали понимать, что это становится вопросом выживания. И тот факт, что (сюрприз!) собственные каналы и технические решения в электронной торговле, оказывается, нужно выстраивать годами, неизменно портит карму топ-менеджменту и владельцам многих брендов, начиная с марта.
В конечном итоге идея WB, что сейчас самое время поставщикам-брендам потратиться на продвижение торговой марки WB, выглядит вполне оправданой и может быт подхвачена и другими крупными маркетплейсами — им же надо как-то с WB конкурировать …