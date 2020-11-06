Маркетплейс сообщил продавцам, что 4 ноября будет проводить Всемирный день шоппинга, в связи с чем они должны поставить скидку 25% на весь ассортимент. Товары без скидки будут убраны с сайта на неделю акции. Но в результате маркетплейс выставил скидку автоматически, убрать товары с сайта не позволяет, повысить цену, чтобы с учетом скидки она устроила продавца -- тоже. В ответ на запросы в службу поддержки поставщики получили ответ:

Для повышения лояльности покупателей и общего показателя продаж на весь ассортимент была выставлена скидка с нашей стороны. Данная скидка не удаляется и проставляется за ваш счёт. Скидки сможете убрать после окончания всех крупных акций на портале.

Убирать с сайта товары, на которые поставщики не планировали распространять акцию, в WB отказались. Но заявили, что будут убирать их при выявлении попыток уменьшить скидку или повысить цену.