Со «СберМаркета» получили 787,6 тыс. рублей в пользу ООО «Айгудс системс». В 2019 году, ещё называясь «Инстамартом», компания забрала себе фотографии еды из каталога iGooods. Петербургская компания обратилась к московской с просьбой удалить фото, позже подала досудебную претензию с требованием компенсации, но всё это эффекта не имело.

Через суд онлайн-ритейлер потребовал чуть более 1,9 млн рублей -- по 10 тысяч рублей за каждую из 193 фото. «Это первое крупное судебное разбирательство между игроками российского e-grocery», отмечал в 2019 году «Коммерсант». Суд уменьшил компенсацию вдвое -- из расчёта 5000 рублей за фото «Айгудс» присудили 965 тыс. «Инстамарт» во время разбирательства апеллировал к тому, что фото еды творчеством быть не могут и авторскими правами не защищаются.

Деньги, да и то не полностью, «Айгудс» удалось получить только в ноябре 2020 года.

ООО «Инстамарт» не проявляло инициативы, и возмещение убытков проходило при помощи исполнительного листа. Для этого сервису через ФНС необходимо было найти банк, в котором у ответчика был открыт расчетный счет. Однако сумма на счету оказалась неполной. Поиск другого расчетного счета проходит не без трудностей: ответчик изменил оператора, исполняющего заказы — ранее компания фигурировала как ООО «Инстамарт», теперь же в публичной оферте она значится как ООО «Инстамарт Сервис» и ООО «Инстамарт Технолоджис», отметили в igooods.

Летом 2020 года «Инстамарт» попытался отсудить у iGooods судебные расходы в размере 22 500 рублей, но иск удовлетворен не был.

Рынок e-Grocery стал в 2020 году одним из главных бенефициаров коронакризиса. По итогам первого полугодия «Сбермаркет» вышел на 3 место по обороту среди маркетплейсов в целом (6,7 млрд рублей) со средним чеком чуть более 4 тысяч рублей. iGooods были шестыми с оборотом в 4,1 млрд рублей и средним чеком больше 4,5 тыс.