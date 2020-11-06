Глава Дептранса Москвы рассказал, что город готов к запуску MaaS-платформы (Mobility-as-a-Service), объединяющей весь транспорт и позволяющий спланировать поездку с сочетанием разных транспортных средств. «С заранее определенной или динамической стоимостью, но обязательно выгодной вам и настроенной под вас».

Какая сейчас ситуация? Например, вы собираетесь поехать из офиса в кафе к друзьям. Достаёте телефон, открываете разные транспортные приложения — чтобы понять, как вам будет быстрее, дешевле, удобнее добраться. В одном смотрите, какая ситуация в данный момент на дорогах, в другом — есть ли свободная машина каршеринга. Если нет, запускаете следующее приложение, но уже другого оператора. А может потом и третьего, четвертого. Но автомобили рядом с вами заняты. Тогда вы ищете другой вариант — а это уже отдельные приложения для велопроката, для метро, для такси, наземного городского транспорта. Таких мобильных сервисов может быть в телефоне до 10 штук и больше! Запуск приложения с принципом MaaS это изменит. Вы сможете увидеть всё в одном месте, прокладывать единый маршрут, один раз его оплачивать, выбирать из всего разнообразия подходящий транспорт в зависимости от ваших пожеланий и возможностей, сразу получать всю сопутствующую информацию о поездке, ограничениях, перекрытиях, и, что очень важно, тарифах разных операторов. То есть выбрать то, что максимально удобно именно вам.

В Москве, по его словам, есть среда и предпосылки для создания такого сервиса. Пользователи смогут строить и сравнивать разные мультимодальные маршруты, получать «самый выгодный тариф» и выбирать оптимальный вариант.