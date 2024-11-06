Хакерская группа Hellcat распространила сообщение, где она требует 125 000 долларов в багетах, после того, как они получили доступ к Atlassian Jira компании Schneider Electric.

На самом деле, конечно, история про багеты оказалась шуткой, вызванной французским происхождением жертвы — группировка предпочитает заявленную сумму получить в неотслеживаемой криптовалюте Monero.

Для российских компаний (а Jira в России использовал, хоть и давно, такой крупняк как «Яндекс» и «Дом.рф», а сейчас продолжает использовать VK) история интересна тем, что ставит под вопрос попытки удержаться на продуктах Atlassian, даже если они предоставлялись в виде отчуждаемых решений (с 2024-го года компания отказалась от такого способа дистрибуции, но резервные копии у россиян остались).

Наши новости вы можете обсудить в Телеграм-канале Roem.ru >>>