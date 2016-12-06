Минэкономразвития предложило ограничить возврат товаров из онлайн-магазинов. Поправки в закон «О защите прав потребителей» опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов и должны вступить в силу со дня опубликования.

«Потребитель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, включенного в перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену

на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации, установленный Правительством Российской Федерации, после непосредственного вручения ему такого товара», — предлагаемое дополнение в закон.

Таким образом, запрет на возврат коснётся товаров длительного пользования и непродовольственных товаров надлежащего качества. В список входит книжная продукция, косметика, электроприборы, мебель, одежда.

Леонид Довладбегян, экс-директор магазина «220 Вольт» и генеральный директор DIY-платформы Mastercity, считает, что в текущем виде поправки не учитывают разные типы магазинов: в омни-канальных сетях, у которых есть офлайн-магазины, должны действовать правила как для стандартной розничной торговли, а для интернет-магазинов без офлайновых точек правила должны быть иными, считает он. Разница в том, что у покупателя нет возможности заранее ознакомиться с товаром и оценить его потребительские свойства. Таким образом, критерием разделения может выступить наличие торговой площади в регионе.