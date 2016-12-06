Минэкономразвития предложило ограничить возврат товаров из онлайн-магазинов. Поправки в закон «О защите прав потребителей» опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов и должны вступить в силу со дня опубликования.
«Потребитель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, включенного в перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену
на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации, установленный Правительством Российской Федерации, после непосредственного вручения ему такого товара», — предлагаемое дополнение в закон.
Таким образом, запрет на возврат коснётся товаров длительного пользования и непродовольственных товаров надлежащего качества. В список входит книжная продукция, косметика, электроприборы, мебель, одежда.
Леонид Довладбегян, экс-директор магазина «220 Вольт» и генеральный директор DIY-платформы Mastercity, считает, что в текущем виде поправки не учитывают разные типы магазинов: в омни-канальных сетях, у которых есть офлайн-магазины, должны действовать правила как для стандартной розничной торговли, а для интернет-магазинов без офлайновых точек правила должны быть иными, считает он. Разница в том, что у покупателя нет возможности заранее ознакомиться с товаром и оценить его потребительские свойства. Таким образом, критерием разделения может выступить наличие торговой площади в регионе.
Очевидно для дистанционной торговли (для интернет-магазинов без розницы) правила должны остаться прежними, но для этого нужно соответствующее разделение. Применение правила ко всем интернет-магазинам вообще — это путь в никуда. Сейчас даже некоторые крупные онлайн-ритейлеры вообще не дают ознакомиться с заказанным товаром до его оплаты. От отмены данного правила могут пострадать интернет-магазины, не предоставляющие возможность частичного выкупа, либо им придется вводить эту опцию, а это дополнительные затраты на логистику. Может значительно снизиться популярность постоматов. Кроме того процент предоплат, который и сейчас невелик, значительно уменьшится. Доверие к интернет-торговле в России находится только на стадии становления, и отмена возможности возврата товара надлежащего качества в интернет-магазинах может фактически откатить нас обратно.
Однако в розничных мультиканальных сетях есть физическая возможность посмотреть товар, игроки платят за аренду и предоставляют дорогостоящий сервис потребителю. А значит неправильно распространять на них правила дистанционной торговли.
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Логично (нет). Если у магазина X есть демо-зал, я имею возможность прийти и померить, но мне влом, поэтому я заказываю на дом, оно мне не подходит, и я уже не имею право вернуть, ведь у меня же была возможность прийти, а я ей не воспользовался, значит сам виноват. Вот только прикол в том, что даже если у другого магазина Y нет демо-зала, я же всё равно могу прийти в X, померить, а потом заказать в Y, правда же? В этом плате у меня так и так есть возможность померить, абсолютно вне зависимости от того, где я в конечном итоге закажу. Ну и в чём пойнт? В том, что кто-то заплатил за аренду и получил за это индульгенцию от возвратов? А как же всеобщая уберизация и веселое спихивание костов друг на дружку? :)
Удобный закон для российских торгашей дерьмовым товаром. Китайские кроссовки на 5 размеров меньше… ну у нас же написано мелким шрифтом в оферте — точные размеры для данной модели уточняйте у консультанта.
Чо они там курили снова? :-)
Как конец года, так курят непойми чо и понеслась запрещятина… давай-запретим-то… давай-запретим-это… :-)
Зудит?
" Поправки в закон «О защите прав потребителей» опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов и должны вступить в силу со дня опубликования."
А по русски можно, а то фиг поймешь что опубликовали и что вступит после публикации ?
«"Потребитель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, включенного в перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену
на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации, установленный Правительством Российской Федерации, после непосредственного вручения ему такого товара», — предлагаемое дополнение в закон."
Я правильно понимаю: не вправе отказаться (сделать возврат или что значит отказаться ?) от товара который и так нельзя вернуть ?
Гражданин, у нас же есть демо-зал в подвале в Южном Бутово, вторая дверь направо после туалета, по понедельникам и четвергам с 9 до 16. Всё там выставлено. Ознакомились (бы) и купили, какие теперь претензии?
Минэкономразвития занимается рукоблудием, нормальные магазины все равно будут давать возможность человеку вернуть любой товар, главное чтоб не был нарушен внешний вид нового товара, если все на месте, коробка, ярлыки, защитные пленки, в общем состояние нового товара.
Лучше бы чтоб Минэкономразвитие занялось бы иностранцами, какой смысл вообще в законодательстве РФ когда иностранные компании которые уже по деньгам занимаю почти 30% рынка екомерс, а в штуках уже больше 50%, его не исполняют, они не дают нормальные гарантийные сроки, нет возможности вернуть товар если в нем нет какого то дефекта, многие начинают их выдумывать открывая спор, для наших компанию существует замороченная система сертификации и декларирование качества и безопасности товаров, для иностранцев же это непонятные русские слова ничего не значащие.
Вы либо всем разрешите не исполнять законодательство РФ либо заставьте и иностранцев тоже его соблюдать, а то выдумывают какую то ерунду направленную чисто на отечественные интернет-магазины, какой в этом смысл если их через какие то годы и не станет то уже…
> нормальные магазины все равно будут давать возможность человеку вернуть любой товар, главное чтоб …
Эта возможность окажется вне правого поля. «Мамой клянусь если что не так вернете»? Я, как покупатель, не верю. И доказывать потом высокому суду «нормального магазина» не собираюсь. В случае сомнений предпочту купить с участием оффлайн-точки.
> В случае сомнений предпочту купить с участием оффлайн-точки.
Согласен, Минэкономразвития не просто рукоблудием занимается, а еще и вредительством российскому екомерсу.
Ноги данной инициативы растут из активности Ивана Кургузова, который под эгидой РАЭК общался с представителями малого бизнеса и собирал их пожелания в части регулирования электронной торговли. Типичное нытье частных предпринимателей — отмените кассы, отмените ЗЗПП, отмените проверки и все налоги — каким-то образом обрело форму законодательной инициативы уже под эгидой Минэкономразвития.
Никто из крупных игроков российского рынка электронной коммерции в принципе не заинтересован в том, чтобы разделять понятия онлайн- и офлайн- продаж. Просто потому, что крупные игроки идут к построению омниканальных продаж, в которых все перемешивается (заказ по телефону, оплата через интернет, доставка через почтамат, возврат офлайном …). Более того, все понимают, что беспокойство покупателя о возможности возврата вполне обосновано и именно наличие законной возможности возврата формитрует его доверие и способствует развитию электронных каналов коммуникации и продаж.
Крупные и средние игроки вполне в состоянии предоставлять покупателям соответствующие условия, предусмотренные действующим ЗЗПП и используют это как свое конкурентное преимущество в противостоянии с мелкими лавочниками. Это, разумеется, снижает возможности последних и выливается в подобные инициативы.
Как удивительно… Предложение прибивает российский еКом, но выгодно российскому оффлайну и не трогает китайцев… Ну кто, в самом деле, всерьез рассчитывает на возврат китайских поделок по 700рэ за штуку…
>кассы, отмените ЗЗПП, отмените проверки и все налоги
Незрелая позиция «малышей» они хотят как китайцы, т.е. что ничего не быть должным государству и вообще с ним хоть как то пересекаться.
Зрелые же люди из того же АКИТ понимают что это нереально, если и есть на что то шанс минимальный так это китайцев заставить наше законодательство соблюдать.
Поражает конечно недалекость минэкономразвития, у них под носом целый пласт бизнеса вообще не в юрисдикции РФ находятся, но деньги именно в РФ зарабатывают, а они все законодательные акты строчат для тех кого скоро и не будет вовсе…
Типа давайте не такой ерундой как соблюдение тех законов что есть займемся, а давайте больше, еще больше законов наклепаем.
Денис, нет там никакой «недалекости». У Минэка есть доступ к лучшим «мозгам» России и русскоязычного населения в любой точке мира. Сильно умнее нас с Вами, уж поверьте. Причем часто забесплатно помогают — ради идеи.
Я стараюсь о людях хорошо думать, не хочется сразу думать что там очердной «улюкаев» принял мзду от китайцев или офлайна…
>> забесплатно помогают — ради идеи.
А идея какая в этих лучших «мозгах»? Интересно просто, если знаете — намекните!)