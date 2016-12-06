В августе 2016 года стало известно, что Uber приобрел разработчика решений для беспилотных грузовых автомобилей Otto. СМИ сообщили, что Uber заплатил $680 млн за компанию, которая держала на тот момент около 90 сотрудников и, по большому счету, не владела ничем, кроме технологических разработок. Основатель и главный редактор издания The Information Джессика Лессин разобралась (пейволл), как на самом деле была структурирована сделка и почему это выглядит логичным.

На самом деле Uber практически ничего не заплатил акционерам Otto, не считая номинальной суммы, которая была нужна, чтобы юридически оформить завершение сделки. Вместо этого держателям акций Otto пообещали до 1% акций Uber — конечное количество бумаг будет зависеть от того, сколько автомобилей использующих технологии приобретаемой компании поступит в продажу. Сумма $680 млн появилась из оценки стоимости 1% Uber, что не отражает реальные договоренности.

Вторым элементом сделки стала договоренность перечислять владельцам Otto 20% от прибыли, генерируемой направлением беспилотных грузовиков в бизнесе Uber. Это достаточно необычная для такого рода сделок практика, рассуждает Лессин, однако особенность данного альянса в том, что Uber был заинтересован не столько в самом активе, сколько в его основателях и ключевых сотрудниках.

Один из основателей Otto Энтони Левандовски со своим предыдущим стартапом 510 Systems стоял у истоков проекта автономных автомобиле Google, а его партнер по бизнесу Лайор Рон раньше возглавлял проект Google Maps. Также из Google в Otto перешло значительное количество ключевых специалистов. Таким образом, в результате сделки Uber получил весомое конкурентное преимущество в будущей борьбе с Google за рынок беспилотных автомобилей, которая сейчас в самом начале своего развития.

Озвученная в прессе стоимость Otto скорее всего будет учитываться в будущих сделках в сегменте технологий для беспилотных автомобилей, поэтому для инвесторов важно понимать, как на самом деле была структурирована эта покупка и почему в Uber согласились на такие необычные условия, резюмирует Лессин.