5 декабря Госдума утвердила наказания за нарушения закона о СМИ-иноагентах, передал «Коммерсант». 2 декабря президент подписал закон по которому иностранными агентами признаются, в том числе, и частные лица, финансируемые из-за рубежа и распространяющие сообщения СМИ-иноагентов. К последним относятся, в частности, «Голос Америки», «Радио Свобода». Технически частные лица квалифицируются, как СМИ-иноагенты силами Минюста и МИД РФ — признанные иноагенты обязаны зарегистрировать юрлицо и выполнять требования, предъявляемые к НКО-иноагентам, включая раскрытие финансовой отчётности российским властям.

На начало декабря 2019 года в реестре Минюста 10 изданий иноагентов. Собеседники «Коммерсанта» достоверно не знают, кого коснётся закон подписанный 2 декабря. Его вступление в силу, после подписания президентом, возможно 1 февраля 2020 года. Формулировки документа допускают признание иноагентами: обитателей соцсетей, студентов, туристов. Сенатор, соавтор поправок Андрей Климов указывал, что закон коснётся «очень ограниченного круга лиц».