5 декабря Госдума утвердила наказания за нарушения закона о СМИ-иноагентах, передал «Коммерсант». 2 декабря президент подписал закон по которому иностранными агентами признаются, в том числе, и частные лица, финансируемые из-за рубежа и распространяющие сообщения СМИ-иноагентов. К последним относятся, в частности, «Голос Америки», «Радио Свобода». Технически частные лица квалифицируются, как СМИ-иноагенты силами Минюста и МИД РФ — признанные иноагенты обязаны зарегистрировать юрлицо и выполнять требования, предъявляемые к НКО-иноагентам, включая раскрытие финансовой отчётности российским властям.
На начало декабря 2019 года в реестре Минюста 10 изданий иноагентов. Собеседники «Коммерсанта» достоверно не знают, кого коснётся закон подписанный 2 декабря. Его вступление в силу, после подписания президентом, возможно 1 февраля 2020 года. Формулировки документа допускают признание иноагентами: обитателей соцсетей, студентов, туристов. Сенатор, соавтор поправок Андрей Климов указывал, что закон коснётся «очень ограниченного круга лиц».
За первое нарушение минимальный штраф для граждан составит 10 тыс. руб., для должностных лиц — 50 тыс. руб., для юрлиц — 500 тыс. руб. За повторное нарушение граждане могут получить штраф в 50 тыс. руб., должностные лица — 100 тыс. руб., а юрлица — 1 млн руб. За грубое нарушение (более двух раз за год) должностные лица получат штраф в 200 тыс. руб., юрлицам придется заплатить 5 млн руб., а гражданам грозит штраф в размере 100 тыс. руб. или административный арест на срок до 15 суток.
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