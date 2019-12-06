Стейблкоины («стабильные криптовалюты», чей курс привязан к традиционным ценностям, например к доллару, евро) не получат хождения в Европейском Союзе, решили союзные министры по экономике и финансам, предал ТАСС. «Никакие глобальные стабильные криптовалюты не должны начать легально использоваться на территории ЕС до тех пор, пока все связанные с ними юридические, регуляторные и надзорные риски и вызовы не будут оценены, определены и устранены», — заявил Совет ЕС. Чиновники ЕС упоминали, среди прочих угроз от негосударственных криптовалют, риск утраты госконтроля над финсектором.

26 ноября вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис рассказал, что к концу 2021 года Евросоюз намерен запустить официальную европейскую криптовалюту. Чиновник надеется, что её запуск поможет избавиться от зависимости Европы от американских: Amazon, Apple, MasterCard, PayPal, Visa. Популярность перечисленных и других глобальных платёжных систем в Европе отчасти подпитывается законодательством десятка стран ЕС — в них юридически сложно использовать карты, выпущенные странами-соседями по Евросоюзу.

Одну из наиболее известных попыток запустить глобальные стейблкоины в июне 2019 года предпринял Facebook. Консорциум с участием соцсети был намерен выпустить криптовалюту Libra. К сожалению FB, уже в сентябре представители европейских Центробанков заявили, что Libra представляет угрозу для «денежного суверенитета» независимых государств. В октябре из консорциума вышли платёжные системы Mastercard и Visa, системы не намерены конфликтовать с какими-то не было властями ради криптовалютных амбиций Марка Цукерберга.