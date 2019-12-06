КиноПоиск HD, видеосервис Яндекса, первыми среди онлайн-россиян купили у западных партнёров так называемые «форматы» для съёмок сериалов и фильмов. Представитель КП рассказал «Ведомостям» о контракте с британской BBC. Об адаптации каких именно «форматов» BBC идёт речь, в компании не уточнили. Неизвестно и кто именно будет снимать для Яндекса видео по британским лекалам.

Дополнительно Яндекс заключил и более традиционную сделку по покупке готового видео BBC Studios. Британцы передадут КП около 100 часов записей на эксклюзивных условиях. Так 2 января, через день после английской премьеры, на КиноПоиске HD появится 12-й сезон популярного сериала «Доктор Кто».

В 2018—2019 годах крупнейшие российские видеосервисы активизировали собственное производство сериалов и фильмов. С весны 2020 года Яндекс намерен показывать новые эксклюзивные материалы каждый месяц. Съёмки части из них поисковик заказывал телевизионным мэтрам — Цекало и Дишдишяну.

Конкурирующая группа компаний Rambler, владеющая кинотеатром Okko, профинансировала съёмки сериала «Бендер» с актёром Сергеем Безруковым в главной роли. Это не единственный их эксклюзив. Партнёры снимают для Okko, как минимум 5 сериалов. Компания Тины Канделаки снимает сериал о порноактерах для кинотеатра Amediateka, и эротические триллеры и комедии для ivi.

Вышеперечисленные кинотеатры, а так же Megogo и Телеспорт, уже показывают своим подписчикам уникальный контент, но в 2019-м году речь идёт о спортивных трансляциях, у каждого игрока есть одно или несколько эксклюзивных спорт-предложений, а не о кино.