Онлайн-кинотеатр ivi станет совладельцем новой производственной компании Carbon Production Тины Канделаки, генпродюсера «Матч-ТВ». Как рассказали «Ведомостям» Канделаки и глава кинотеатра Олег Туманов, в ближайшие два года ivi потратит на производство видеоконтента 1,5 млрд руб. и получит миноритарную долю в Carbon. Соглашение партнёров подразумевает, что доля ivi может увеличиться до контрольной.

На время действия контракта с ivi Канделаки откажется от сотрудничества с другими видеосервисами.

Весной генпродюсер рассказывала, что конкурирующая Amediteka заказала ей и компании Goose Goose Films Давида Кочарова съёмки «пилотов» для двух сериалов. Один из них, под названием «Порно» должен появиться на Amediteka в феврале 2020 года.

В сентябре 2019 года Давид Кочаров стал генпродюсером ivi. Совместно с Кочаровым и гендиректором «СТС Медиа» Вячеславом Муруговым Канделаки продюсировала достаточно успешный сериал «Большая игра», показанный по СТС в августе—сентябре 2018. Для ivi Канделаки будет снимать эротические триллеры и комедии.