Владелец 40% banki.ru, американский фонд Russia Partners, считает, что основатель банковского портала Филипп Ильин-Адаев злоупотребляет должностным положением и покупает контент для сайта на нерыночных условиях у своей собственной фирмы. Сам Ильин-Адаев ранее рассказал, что в группе компаний разгорелся корпоративный конфликт и его, вместе с ближайшим окружением, пытаются вывести из бизнеса.

На данный момент Динара Юнусова, гендиректор «Банков» с 2016 года, и Russia Partners с одной стороны, и ООО «Банковские новости» Ильина-Адаева с другой, расторгли договор на поставку редакционного контента для портала. Кроме того, инвестор и гендиректор намерены выселить из привычных офисов редакции banki.ru и родственного проекта finparty.

«Аффилированность одного из основателей с юрлицом, предоставляющим услуги на нерыночных условиях, может рассматриваться как конфликт интересов», — говорится в заявлении Russia Partners, с копией которого ознакомились «Ведомости».

Филипп Ильин-Адаев рассказывал, что выделение редакции «Банков» в отдельное юрлицо было вынужденным. По российскому закону об иностранцах в СМИ, они могут владеть не более чем 20% издания — а доля Russia Partners выше этого предела вдвое. Поэтому портал, вот уже 3 года, покупает контент у компании россиянина, сооснователя «Банков» Ильина-Адаева, в которую де-юре перешла редакция.

Предприниматель подчеркнул, что у редакции «Банковских новостей» нет и не было прибыли (по данным «СПАРК», выручка редакции в 2018 составила 64,3 млн руб., чистый убыток — 4,2 млн руб.). В свою очередь гендиректор банков Динара Юнусова намерена перевести всю редакцию на независимое от Ильина-Адаева юрлицо: «Эти действия направлены на оптимизацию, контент можно производить эффективнее и дешевле», — объяснила Юнусова.

Директор по инвестициям Russia Partners Александр Лупачев обвинил Ильина-Адаева: «Заключение [действовавшего 3 года] контракта на рассмотрение консультативного совета холдинговой компании Филипп не выносил». В свою очередь предприниматель назвал американцев и Юнусову «профессиональными соседями»: