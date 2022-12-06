Представитель владеющей Facebook компании Meta Энди Стоун написал в своем Twitter, что компания вообще может отказаться от публикации новостей в США, если Конгресс примет закон, упрощающий для традиционными медиа переговоры с крупными платформами. Законопроект под названием Journalism Competition and Preservation Act, по которому проходят слушанья в Сенате, может существенно упростить традиционным СМИ переговоры на тему разделения прибыли от трафика, который генерируется новостными сюжетами.

Смысл спора в том, что в современных реалиях новости в основном распространяются через социальные платформы, которые и получают большую часть прибыли, а де-факто «производители» новостей, то есть СМИ, остаются за бортом. После того, как в Австралии в 2021 году приняли аналогичный закон, защищающий права журналистов, Facebook временно отключил трансляцию новостей в стране. Но с тех пор Meta и Alphabet подписали соглашение о разделении прибыли уже с более 30 издательскими домами. Противники принятия аналогичного закона в США ссылаются на создание «нездорового и необоснованного прецедента», а также говорят, что деньги в любом случае не дойдут до журналистов, а закон только изменит распределение прибыли между крупными медиакорпорациями.