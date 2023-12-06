Cтартап в области искусственного интеллекта, основанный Илоном Маском, — x.Al — подал в Комиссию по ценным бумагам и биржам США заявку на привлечение до $1 млрд путем размещения акций среди инвесторов, передает CNBC. В ноябре Маск заявил, что инвесторам X будет принадлежать 25% x.AI, отметил канал. Компания уже привлекла около $135 млн от четырех инвесторов, а первая продажа акций прошла 29 ноября, говорится в заявке. Согласно ей, x.AI имеет «обязательное к исполнению соглашение» о покупке оставшихся акций. Маск основал компанию x.AI в июле, она занимается разработками в области искусственного интеллекта. Главная цель x.AI — «понять истинную природу вселенной», сообщалось на ее сайте.

В штате компании — разработчики, которые сотрудничали с DeepMind, Google Research, Microsoft Research, Twitter и Tesla, в том числе занимались разработкой чат-ботов GPT-3.5 и GPT-4 и системы искусственного интеллекта AlphaCode. В начале ноября x.AI представила чат-бот Grok, который связан с соцсетью X. То, что у Grok есть доступ в реальном времени к данным X, дает ему «фундаментальное преимущество» перед другими моделями ИИ, утверждают в xAI. Кроме того, у чат-бота есть «бунтарская жилка», а отвечать на вопросы он будет «с каплей остроумия», заявили в компании. Ранее в 2023 году Маск приобрел тысячи мощных графических процессоров (GPU) от Nvidia — чипов, необходимых для создания большой языковой модели, пишет CNBC.