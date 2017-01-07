В распоряжении ТАСС оказалось письмо AliExpress своим продавцам. Торговая платформа предупредила магазины, что она временно выключает системы доставки «Китайско-российская доставка — SPSR» и «AliExpress доставка без забот — прежде всего». Китайцы утверждают: «По причине сбоя в системе растаможивания коммерческих экспресс-отправлений Федеральной таможенной службой (ФТС) России в настоящее время невозможно совершить надлежащим образом процедуру растаможивания отправлений в Россию». ТАСС отмечает, что кроме SPSR экспресс-доставкой с AliExpress занимается служба EMS «Почты России», однако госкомпанию сбой не затронул, не упоминается EMS и в письме AliExpress. SPSR не будет доставлять новые покупки (но отправленные ранее всё-равно дойдут) с AliExpress «до восстановления работы системы коммерческих экспресс-отправлений ФТС России», — предупредила торговая площадка входящая в Alibaba Group.

Начиная со 2 января ФТС начала запрашивать предоставление копий паспортных данных получателей на бумажных носителях в большем объеме, «нежели ранее», — рассказал гендиректор SPSR Express Владимир Солодкин.

Операторы контактного центра SPSR Express в индивидуальном порядке обзванивают адресатов посылок для получения копий их паспортных данных на бумажных носителях и для последующего предоставления их в ФТС «для процедуры таможенной очистки», отметил руководитель компании. «Ввиду незначительного потока в данный период критического влияния ситуация на бизнес не оказывает», — объяснил ТАСС Солодкин.

За 2017 и в конце 2016 годов пресс-служба российской таможни не сообщала о каких-либо сбоях в своих системах.

30 декабря официальный сайт таможенной службы РФ предупредил, что с 1 января 2017 года поменяются коды бюджетной классификации таможенных и иных платежей. 27 декабря таможня рассказала «О нормативном закреплении порядка декларирования таможенной процедуры таможенного транзита в электронной форме», однако этот приказ вступит в силу лишь в будущем — по истечении 90 дней после его официального опубликования (произошло 19 декабря). В наступившем 2017 году таможня выпустила уже несколько новостных сообщений, но посвящены они, в частности, сокращению сроков таможенных операций и числа используемых документов, ускорению прохождения таможни, а не планам запрашивать со 2 января больше паспортных данных на бумажных носителях.

SPSR Express заявили о партнёрстве с AliExpress в начале 2015 года. В обозримом будущем, у быстрой коммерческой доставки, может появиться государственный конкурент, авиационная доставка «Почтой России».

30 декабря 2016 года магистральный грузовой самолет «Почты России» Ту-204С (Петр I) совершил первый международный авиарейс из Харбина в Екатеринбург. По оценке гендиректора «Почты» Дмитрия Страшнова, более 90% международных входящих почтовых отправлений поступают в Россию из Китая. К Харбину и Екатеринбургу в будущем добавятся другие города, как русские, так и китайские. Международные рейсы будут стыковаться с внутрироссийскими почтовыми направлениями. В декабре глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров допустил, что «Почта» продолжит закупку самолётов. Ту-204С (Петр I) — это лишь третий самолёт «Почты», а для обработки растущего потока отправлений госоператору требуется около 70 бортов.