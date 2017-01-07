Журналисты New York Times не нашли приложение запрещённой в РФ соцсети LinkedIn в российских версиях магазинов приложений. Apple и Google выполняют запросы российских властей об удалении из магазинов, как минимум, с первой половины 2015 года, но в прошлом, по запросам из РФ, стирался специфический экстремистский контент, а не собственность крупнейших корпораций (LinkedIn принадлежит Microsoft).

Популярные магазины приложений http://t.co/dTZtaz1Ff5 и http://t.co/Wd2TS12iFw удалили экстремистский контент — Роскомнадзор (@roscomnadzor) May 22, 2015

В конце 2016 года LinkedIn открыто заявили, что они не смогли перенести персональные данные россиян в РФ, как того требует закон страны. По состоянию на 8 декабря 2016 года у Роскомнадзора оставались претензии к Facebook и Twitter, которые действовали дипломатичнее. Как говорил глава Роскомнадзора Александр Жаров, они «не предоставили» России информацию о локализации персональных данных россиян. То есть, в случае Facebook и Twitter, отсутствует факт нарушения закона в документальном виде.

Для установки LinkedIn, потенциальному пользователю, теперь требуется полноценный иностранный аккаунт в Apple или Google. Сайт LinkedIn всё-таки доступен с территории РФ при использовании простейших браузерных плагинов для обхода цензуры, или чуть более сложного подключения через VPN за границей, и других технологий. Но использование этих средств обхода не поможет российскому пользователю, в общем случае, попасть в нерусский магазин приложений и установить LinkedIn на свой телефон.

LinkedIn не выполнила российское требование о хранении персональных данных россиян на территории страны и заблокирована у российских провайдеров с осени 2016. Так как доступность сети для россиян перестала быть гарантированной, 18 ноября 2016 года, LinkedIn распространили сообщение, что платящие пользователи LinkedIn получат назад свою абонентскую плату. Сеть была готова поговорить с российской властью:

Мы рассматриваем все возможные пути разрешения ситуации и варианты наших дальнейших действий. Мы обратились в соответствующую федеральную службу, Роскомнадзор, с предложением встретиться для обсуждения запроса о переносе персональных данных.

После разговора, спустя около месяца, выяснилось, что перенести персональные данные россиян на территорию РФ для сети трудно или лишено экономического смысла. LinkedIn пожаловался на свою централизованную структуру: чтобы выполнить требования Роскомнадзора для разблокировки, ему придётся фактически дублировать сайт.

Поведение Apple не является специфически российской практикой. Так приложение вышеупомянутой газеты The New York Times 23 декабря 2016 года пропало из китайской версии App Store по приказу властей Китая.