Zibby — стартап, который предлагает магазинам и покупателям нестандартный способ платить за покупки в рассрочку.

Если магазин (неважно, обычный или интернет) подключен к системе, то покупатель может выбрать не обычную покупку, а лизинг через Zibby. В этом случае вместо всей суммы сразу и целиком, он от шести месяцев до пары лет платит ежемесячный платеж. Магазин при этом получает всё и сразу, а Zibby живет за счет того, что суммарная стоимость в рассрочке выше, чем на ценнике.

Почему это венчурный стартап, а не отдел потребительского кредитования и кредитных карт в любом банке? Потому что нет обязательств. В любой момент пользователь может прекратить выплаты и вернуть Zibby свою покупку, а те обязуются принять обратно вещь с естественным износом. Чудес, конечно, не бывает и за такую возможность приходится переплачивать, но не очень много.

Диапазон покупок в Zibby от $400 до $3500, это та сумма, которой у очень многих в кармане нет. Но если, скажем, вместо $1000 прямо сейчас обычный банк предлагает платить $62 в течении полутора лет, а Zibby, например, $70, но купленный телефон можно будет через полгода вернуть без потерь, то это не выглядит грабежом, а сумма выплаты субъективно незначительна.

В итоге, пользовательская ценность, кажется, есть. Магазин точно в плюсе, он сразу получает новых клиентов, потратив только несколько дней работы программиста на интеграцию. Скорее всего, Zibby потом и с партнеров начнет процент от сделки брать, но это все равно останется для них выгодно, лучше продать с маржой на 5% меньше, чем не продать вообще. Для того, чтобы бизнес совсем хорошо сходился, осталось только найти категории товаров (или покупателей?..), в которых возможность возврата кажется важной, но её реально почти никто не использует.

Стартап пока относительно маленький, на программистов и прочее развитие они подняли $16 миллионов, на оплату покупок чуть больше $115 миллионов. Если я правильно считаю, в прошлом году у них было всего несколько тысяч покупок в месяц, сейчас планируют раз в 10 вырасти.

Работают только в США, естественно.

#стартапдня

Posted by Alexander Gornyi on Saturday, 7 January 2017