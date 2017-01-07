Александр Горный, директор по стратегии и анализу Mail.Ru Group, пообещал регулярно рассказывать об интересных, но малоизвестных стартапах в своём «Фейсбуке».
Мир стартапов очень разнообразен, а все пишут только про Uber, Palantir да «доставку марихуаны дронами с оплатой через bitcoin» ©. Попробую чуть расширить горизонты и рассказывать про разное. Выбор совершенно субъективный, ни на полноту, ни на что-либо ещё не претендует.
Хештег #стартапдня, начал сегодня.
Posted by Alexander Gornyi on Saturday, 7 January 2017
Первым он выбрал Zibby — стартап, который предлагает магазинам и покупателям способ платить за покупки в рассрочку с возможностью возврата товара.
Zibby — стартап, который предлагает магазинам и покупателям нестандартный способ платить за покупки в рассрочку.
Если магазин (неважно, обычный или интернет) подключен к системе, то покупатель может выбрать не обычную покупку, а лизинг через Zibby. В этом случае вместо всей суммы сразу и целиком, он от шести месяцев до пары лет платит ежемесячный платеж. Магазин при этом получает всё и сразу, а Zibby живет за счет того, что суммарная стоимость в рассрочке выше, чем на ценнике.
Почему это венчурный стартап, а не отдел потребительского кредитования и кредитных карт в любом банке? Потому что нет обязательств. В любой момент пользователь может прекратить выплаты и вернуть Zibby свою покупку, а те обязуются принять обратно вещь с естественным износом. Чудес, конечно, не бывает и за такую возможность приходится переплачивать, но не очень много.
Диапазон покупок в Zibby от $400 до $3500, это та сумма, которой у очень многих в кармане нет. Но если, скажем, вместо $1000 прямо сейчас обычный банк предлагает платить $62 в течении полутора лет, а Zibby, например, $70, но купленный телефон можно будет через полгода вернуть без потерь, то это не выглядит грабежом, а сумма выплаты субъективно незначительна.
В итоге, пользовательская ценность, кажется, есть. Магазин точно в плюсе, он сразу получает новых клиентов, потратив только несколько дней работы программиста на интеграцию. Скорее всего, Zibby потом и с партнеров начнет процент от сделки брать, но это все равно останется для них выгодно, лучше продать с маржой на 5% меньше, чем не продать вообще. Для того, чтобы бизнес совсем хорошо сходился, осталось только найти категории товаров (или покупателей?..), в которых возможность возврата кажется важной, но её реально почти никто не использует.
Стартап пока относительно маленький, на программистов и прочее развитие они подняли $16 миллионов, на оплату покупок чуть больше $115 миллионов. Если я правильно считаю, в прошлом году у них было всего несколько тысяч покупок в месяц, сейчас планируют раз в 10 вырасти.
Работают только в США, естественно.
#стартапдня
Posted by Alexander Gornyi on Saturday, 7 January 2017
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Стартапы — это горячо. Стартапы — это даже опасно.
Грех не вспомнить судьбу бывшего вице-президента Mail.ru Group по новым продуктам Юрия Гурского. В августе холдинг Mail.ru Group разослал официальное сообщение по поводу отставки Гурского. Гурский был уволен из компании в связи, в том числе, с конфликтом интересов, который, по мнению Mail.ru, имел место в связи с его деятельностью. В переводе на русский — Гурский занимался стартапами за пределами MRG, а не внутри холдинга. Как минимум два проекта бывших сотрудников Mail.ru Group запустились без участия MRG: фотоприложение Prisma, и проект Юрия Мельничека (основатель Maps.me, поглощённого MRG). Гурский заявлял тогда, что поддерживает коллег. Теперь поддерживает их за пределами холдинга.