Правительство утвердило перечень приложений, которые должны быть установлены на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и умные телевизоры с 1 апреля 2021 года. В список для смартфонов вошло 4 приложения от Яндекса и 7 -- от MRG.

«Яндекс»

«Яндекс.Браузер»

«Яндекс.Карты»

«Яндекс.Диск»

Почта Mail.ru

Новости Mail.ru

«ВКонтакте»

«Одноклассники»

OK Live ( приложение , в котором пользователи « Одноклассников» могут вести прямые трансляции)

приложение в котором пользователи Одноклассников» могут вести прямые трансляции) «Маруся»

ICQ

Помимо этих продуктов, на смартфоны должно устанавливаться платёжное приложение MirPay, «Госуслуги» и applist.ru (сайт у редакции не открылся, судя по описанию, приложение является «программой для доступа к списку российских программ, быстро набирающих популярность», разработчик -- Минцифры).

На компьютеры требуется предустанавливать только «Мой Офис». На умные телевизоры -- Wink от «Ростелекома», Яндекс и «Кинопоиск», IVI, Okko, приложения Первого канала, НТВ, ВГТРК, а также Premier, «Смотрим», Start и More.tv.

Закон об обязательной предустановке российских программ должен был начать действовать еще летом прошедшего года, но срок вступления в силу был перенесён сначала на 1 января, потом на 1 апреля 2021 года.