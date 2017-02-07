Сегодняшний #стартапдня Transmit Security занимается биометрической авторизацией. С точки зрения теории и высокой науки, изобретать здесь уже ничего не нужно: и отпечатки пальцев, и распознавание сетчатки, лица или голоса давно сделаны достаточно хорошо и работают у кучи вендоров. Да, у каждого метода есть разнообразные врожденные недостатки, но до уровня «есть сценарий, в котором это полезно» доведены они все.

Зато с точки зрения практики простор для действий ещё огромный — мы каждый день в различных сервисах вводим пароли, пароли, пароли или, в крайнем случае, одноразовые коды, а биометрию разве что App Store да Apple Pay в обыденной жизни активно используют. Почему так происходит никто, естественно, точно не знает. Может быть, достигнутые проценты ложных срабатываний ещё не достаточны. Может быть, человек в среднем ещё не так доверяет миру, чтобы свою сетчатку в чужом облаке хранить. Может быть, какая-то третья причина есть.

Transmit Security предположили, что эта причина — нежелание и лень разработчиков, которые просто не хотят заморачиваться хорошими решениями в своих приложениях, и сделали для них API, поддерживающий основные биометрические методы на мобильных телефонах. Веб-сайтам предлагается тоже использовать телефон по схеме «в браузере кликнул, на телефоне подтвердил».

Программисту не надо самому разбираться в довольно-таки сложных материях, можно просто обращаться к чужому сервису, он сделает всё за тебя. Естественно за деньги, но зато быстро и надежно; программировать биометрическую авторизацию по разным методам теперь легко!

Если гипотеза о лени разработчиков верна, то стартапу уготован грандиозный успех. Авторизация нужна всем, за её надежность сервисы готовы платить, а раз согласившись, платить придется вечно, смена подрядчика подобной услуги может быть чудовищно болезненной — данные о пользователях-то в его формате лежат, даже если система развернута на наших серверах (Transmit Security это позволяет).

Пока публично известно о работе TS с двумя израильскими банками, но намекают, что есть ещё секретные клиенты. Инвестиций проект получил $40 миллионов, для API и команды из 30 человек — фантастически много.